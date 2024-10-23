THY, IndiGo ile Bakım Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
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THY, IndiGo ile Bakım Anlaşması İmzaladı

THY, IndiGo ile Bakım Anlaşması İmzaladı

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş, IndiGo için 7 Airbus A320neo uçağın bakım hizmetlerini üstlendi.

23.10.2024 10:26
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TÜRK Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş, Hindistan'ın en büyük havayolu şirketi olan IndiGo ile 7 Airbus A320neo uçağın geri teslim bakım hizmetlerini kapsayan bir anlaşma imzaladı.

Yapılan anlaşma doğrultusunda Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., IndiGo'nun Airbus A320neo uçaklarının operasyonlarını hem İstanbul Atatürk Havalimanı hem de Sabiha Gökçen Havalimanı tesislerinde gerçekleştirecek. Anlaşma kapsamındaki ilk uçak Sabiha Gökçen Havalimanı tesislerine ekim ayı içerisinde ulaşacak.

'BAŞARILARINA KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUZ'

Anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut, "IndiGo ile olan ortaklığımızı yeni anlaşmalarla güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşma, uçak bakım-onarım hizmetlerindeki teknik uzmanlığımızı kanıtlar niteliktedir. Uçak bakım alanında yılları aşan tecrübemiz ile IndiGo uçaklarının geri teslim bakımlarını hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlayacağız. IndiGo'nun operasyonel verimliliğini artırmaktan ve başarılarına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

'UÇAKLARIMIZ ULUSLARARASI STANDARTLARDA BAKIN GÖRECEK'

IndiGo Genel Müdür (Bakım Operasyon) Yardımcısı Wolfgang Prock-Schauer ise şunları söyledi;

"Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile olan iş birliğimiz aracılığıyla en yüksek güvenilirlik ve verimlilik standartlarını sağlamaya kararlıyız. Airbus A320neo uçaklarımızın geri teslim bakımlarını kapsayan bu anlaşma, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin uzmanlığına ve kabiliyetlerine duyduğumuz güvenin bir göstergesidir. Bu iş birliği, uçaklarımızın uluslararası standartlarda bakım görmesini sağlayarak sorunsuz bir geri teslim sürecini destekleyecektir."

Kaynak: DHA

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