THY'nin uçaklarına yabancı sivil havacılık otoritelerinden emniyet denetimi

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TÜRK Hava Yolları'nın (THY) 74 uçağına yabancı sivil havacılık otoritelerince 80 emniyet denetimi yapıldı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Son 1 yılda 37 ülkede yabancı sivil havacılık otoritelerince 74 uçağımıza 80 SAFA (Emniyet) denetimi yapılmıştır. Bu denetimlerde bulgusuzluk oranı 0,387 ile rakiplerimizden çok daha iyi bir sonuç elde ettik. Bakım ve uçuş ekiplerimizi tebrik ediyorum" dedi.