THY'nin uçaklarına yabancı sivil havacılık otoritelerinden emniyet denetimi - Son Dakika
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THY'nin uçaklarına yabancı sivil havacılık otoritelerinden emniyet denetimi

Türk Hava Yolları'nın 74 uçağı, son bir yılda 37 ülkede yabancı sivil havacılık otoriteleri tarafından 80 emniyet denetiminden geçti. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, denetimlerde bulgusuzluk oranının 0,387 olduğunu ve bu sonucun rakiplerinden çok daha iyi olduğunu belirtti.

02.09.2024 16:54
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TÜRK Hava Yolları'nın (THY) 74 uçağına yabancı sivil havacılık otoritelerince 80 emniyet denetimi yapıldı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Son 1 yılda 37 ülkede yabancı sivil havacılık otoritelerince 74 uçağımıza 80 SAFA (Emniyet) denetimi yapılmıştır. Bu denetimlerde bulgusuzluk oranı 0,387 ile rakiplerimizden çok daha iyi bir sonuç elde ettik. Bakım ve uçuş ekiplerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel THY'nin uçaklarına yabancı sivil havacılık otoritelerinden emniyet denetimi - Son Dakika

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