THY, Şam Seferlerine Başlıyor

Güncel

Manchester City, bu kez de 90+2\'de kabusu yaşadı

Türk Hava Yolları (THY), Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik seferlere başlanacağını duyurdu.

HAFTADA ÜÇ SEFER OLACAK

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, haftada üç sefer olacak şekilde 23 Ocak'ta Şam seferlerinin başlayacağını bildirdi.

"ŞAM'A DÖNÜYORUZ"

Sezai Karakoç şiirine atıfta bulunan Ekşi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ben Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana!" (Sezai Karakoç) Şam'a dönüyoruz! Haftada 3 sefer ile Şam seferlerine 23 Ocak Perşembe günü başlıyoruz. Hayırlı olsun."