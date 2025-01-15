THY, Şam Seferlerine Başlıyor - Son Dakika
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THY, Şam Seferlerine Başlıyor

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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Suriye'nin başkenti Şam'a uçuşların 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

15.01.2025 23:21
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Türk Hava Yolları (THY), Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik seferlere başlanacağını duyurdu.

HAFTADA ÜÇ SEFER OLACAK

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, haftada üç sefer olacak şekilde 23 Ocak'ta Şam seferlerinin başlayacağını bildirdi.

"ŞAM'A DÖNÜYORUZ"

Sezai Karakoç şiirine atıfta bulunan Ekşi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ben Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana!" (Sezai Karakoç) Şam'a dönüyoruz! Haftada 3 sefer ile Şam seferlerine 23 Ocak Perşembe günü başlıyoruz. Hayırlı olsun."

Türk Hava Yolları, 23 Ocak'ta Şam Seferlerine Başlıyor
THY, Şam Seferlerine Başlıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel THY, Şam Seferlerine Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Yalçın:
    boş gitmesin gidişte ful Suriyeli geri gitsin 13 3 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Umarim gider geriye gelemezsiniz 12 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    geç Kaldınız açın 7 1 Yanıtla
  • Seyyah null:
    sınıra kadar gelemeyeni uçakla getirecekler 8 0 Yanıtla
  • Taner Uluel:
    geç kaldın 6 0 Yanıtla
  • Ayhan Can:
    GÖNDERİN ŞU GEREKSİZLERİ ARTIK ÜLKENİN A?ASINI B?LLEDİLER.ARTIK YETER 0 0 Yanıtla
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