THY Teknik çalışanı iş kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

THY Teknik çalışanı iş kazasında hayatını kaybetti

THY Teknik çalışanı iş kazasında hayatını kaybetti
13.08.2025 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

THY Teknik A.Ş'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak bakım atölyesinde meydana gelen iş kazasında teknisyen Yusuf Altun hayatını kaybetti. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, konuyla ilgili kapsamlı inceleme başlatıldığını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan yerleşkesinde, iniş takımları atölyesinde çalışan teknisyen Yusuf Altun, sabah saatlerinde meydana gelen iş kazasında hayatını kaybetti. Altun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili açıklama yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün şu ifadeleri kullandı: "İştirak şirketimiz THY Teknik AŞ'nin Sabiha Gökçen Yerleşkesi İniş Takımları Atölyesi'nde bu sabah bir iş kazası meydana gelmiştir. Uzun yıllardır şirketimiz bünyesinde teknisyen olarak çalışan Yusuf Altun olayın ardından ivedi şekilde hastaneye ulaştırılmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Üstün, kazanın ardından kapsamlı bir inceleme başlatıldığını belirtti.

THY çalışanı iş kazasında hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Sabiha Gökçen Havalimanı, Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen, Yusuf Altun, Yusuf Altın, Havacılık, İş Kazası, İnceleme, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY Teknik çalışanı iş kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Samsun’da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı Samsun'da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı
Sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarpıp alev aldı O anlar kamerada Sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarpıp alev aldı! O anlar kamerada
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
TFF’den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba’ya görev TFF'den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba'ya görev
Yapay zekaya sorduk Kişisel sohbetlerimiz internette indekslendi mi Yapay zekaya sorduk! Kişisel sohbetlerimiz internette indekslendi mi?
AB ve 24 ülkeden ortak Gazze açıklaması: 3 talep sıraladılar AB ve 24 ülkeden ortak Gazze açıklaması: 3 talep sıraladılar
5 maddede ChatGPT’yi güvenli kullanma önerisi 5 maddede ChatGPT'yi güvenli kullanma önerisi
Fenerbahçe Taraftarından Acun Ilıcalı’ya Büyük Tepki Fenerbahçe Taraftarından Acun Ilıcalı'ya Büyük Tepki
Fenerbahçe’den duygulandıran hareket 1907 adet balon uçuruldu Fenerbahçe'den duygulandıran hareket! 1907 adet balon uçuruldu

16:20
Özgür Özel: Kemal Bey’i kırmamak için Özlem Çerçioğlu’nu aday gösterdik
Özgür Özel: Kemal Bey'i kırmamak için Özlem Çerçioğlu'nu aday gösterdik
15:42
Özel: Çerçioğlu’na ’Ya içeri atılırsın ya da AK Parti’ye katılırsın’ demişler
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler
15:42
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
15:11
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
22:06
Feyenoord’u eleyen Fenerbahçe’nin kazandığı para belli oldu
Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'nin kazandığı para belli oldu
21:56
Fenerbahçe, Feyenoord’u Kadıköy’den çıkarmadı Tur Sarı-lacivertlilerin
Fenerbahçe, Feyenoord'u Kadıköy'den çıkarmadı! Tur Sarı-lacivertlilerin
21:53
Balıkesir’deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
Balıkesir'deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
21:40
İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı
İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı
21:05
Terörsüz Türkiye Komisyonu’nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek
Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek
21:00
Halit Yukay hala bulunamadı Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
Halit Yukay hala bulunamadı! Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
20:54
Fenerbahçe’nin golü VAR’a takıldı
Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı
20:50
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler
Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 16:53:02. #7.12#
SON DAKİKA: THY Teknik çalışanı iş kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.