THY Uçağı Antalyada Kanadıyla Hedefe Temas Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

THY Uçağı Antalyada Kanadıyla Hedefe Temas Etti

11.06.2026 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

THY'nin İstanbul-Antalya uçağı, Antalya Havalimanı'nda park ederken radar direğine çarptı.

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul- Antalya seferini gerçekleştiren "Boeing 777" tipi yolcu uçağının, Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaştığı sırada sağ kanadının yer radar anten direğine temas ettiği bildirildi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, konuyla ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Üstün, "TK2430" sefer sayılı İstanbul-Antalya uçuşunu gerçekleştiren "TC-LKD" tescilli "Boeing 777" tipi uçağın, Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaştığı esnada sağ kanadının yer radar anten direğine temas ettiğini duyurdu.

Üstün, "Uçağımızdaki 267 yolcumuz, güvenli şekilde tahliye edilmiş olup hafif yaralanan bir yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır." ifadesini kullandı.

Üstün, olayla ilgili teknik inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Havacılık, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Antalya, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY Uçağı Antalyada Kanadıyla Hedefe Temas Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tuğba Özer Tuğba Özer:
    avrupa havalimanlarında böyle şeyler pek duyulmaz ya yani güvenlik protokolleri daha sıkı ama neyse ki burda da herkes sağlıklı tahliye edilmiş 0 0 Yanıtla
  • Süreyya Kavas Süreyya Kavas:
    267 kişi risk altındaydı bu ne biçim iş parkta radar direğine çarpılıyo bu çeşit kazaların daha ağır cezalarla sonuçlanması lazım 0 0 Yanıtla
  • Serdar Bora Gürsel Serdar Bora Gürsel:
    vay canına yani böyle bir şey olur mu harbiden parkta radar direğine çarpan uçak görmedim daha önce neyse ki kimse ciddi yaralanmadı ama bu tür hatalar nasıl oluyor yani pilot ne yapıyordu ora da 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Diyarbakır’da banka saldırısında 2 tutuklama Diyarbakır'da banka saldırısında 2 tutuklama
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran’da başlıca tesisleri bombalayacağız, bu gece saldırılar güçlü olacak ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran’da başlıca tesisleri bombalayacağız, bu gece saldırılar güçlü olacak
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten istifa kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten istifa kararı

21:30
CHP’den ayrılacaklar mı Özgür Özel’den net yanıt geldi
CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi
21:20
Jose Mourinho resmen Real Madrid’de
Jose Mourinho resmen Real Madrid'de
21:17
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu’nun ihraçlarını konuşmadık
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık
21:09
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti
20:33
Trump: İran’a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
20:32
THY uçağı Antalya’da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı
THY uçağı Antalya'da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 21:50:46. #7.13#
SON DAKİKA: THY Uçağı Antalyada Kanadıyla Hedefe Temas Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.