THY Uçağı Radar Direğine Çarptı - Son Dakika
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THY Uçağı Radar Direğine Çarptı

THY Uçağı Radar Direğine Çarptı
11.06.2026 21:08
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İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren THY uçağı, iniş sonrası radar direğine çarptı, 1 yolcu yaralandı.

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli uçağı, Antalya Havalimanı'na inişi sonrası taksi sırasında radar direğine çarparak hasar aldı.

Boeing 777 tipi uçak, Antalya Havalimanı'nda park yerine gitmek üzere havalimanında taksi yaptığı sırada yanlış taksi yoluna girdi. Uçak, bu esnada hava trafik kontrol sistemlerine ait radar direğine temas etti. 267 yolcunun tahliye edildiği olayda 1 yolcu hafif yaralanırken, uçakta ve radar direğinde maddi hasar meydana geldi.

THY'DEN AÇIKLAMA

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sanal medya hesabından olaya ilişkin şu açıklamayı paylaştı:

"TK2430 sayılı İstanbul–Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 uçağımızın, Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaşması sırasında sağ kanadı yer radar anten direğine temas etmiştir. Uçağımızdaki 267 yolcumuz güvenli şekilde tahliye edilmiş olup, hafif yaralanan bir yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır."

Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Havacılık, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Antalya, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY Uçağı Radar Direğine Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Güneş Umdu Güneş Umdu:
    ya saygı duyuyorum pilot ve krüne ama yayıl kuru kontrol ederken dikkat etmeleri lazım ya bir an buna bakıyo bunu bakıyo derken böyle olaylar oluyo 267 kişinin hayatı tehlikede olabiliyo sadece bir direğe çarpışla mı beraber hocam insanlar evinden çıkıyo güvenle gitsek diye umut ediyo yahu 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Yavuz Özer Hüseyin Yavuz Özer:
    valla THY'nin şoförleri baya iyidir de böyle şeyler olabiliyo işte sürücü hatası olsa da havalimanının sistemi de sağlam olması gerekiyo. neyse ki insan zararı az olmuş ama uçağa verin bakım paraları. herkes havalimanının tarafını tutuyo ama sonunda yolcular ödüyo bunları. iyi yönetilmiyo bu işler açıkçası 0 0 Yanıtla
  • Çetin Hilaly Çetin Hilaly:
    bir de bunu kontrol edenler var mı ya havalimanında böyle şeyler olmaması lazım 0 0 Yanıtla
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