THY Üsküp\'te resim yarışmasının ödül törenini düzenledi

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Türk Hava Yolları (THY) tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Türk Hava Yolları ile rüya şehrim" okullar arası resim yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

THY'nin Üsküp'teki ofisinde resim yarışmasının kazananları için yapılan ödül törenine, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, yarışmanın jüri üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, bu etkinlikle gençlere ilham veren THY'ye teşekkürlerini sundu.

THY'nin sadece Türkiye'nin değil dünyanın da saygın bir hava yolu şirketi olarak milyonlarca insanı sevdiklerine ve hayallerine ulaştırdığını kaydeden Ulusoy, "Düzenlenen bu yarışma Türk Hava Yolları'nın toplumlar arası kültürel bağı güçlendirme misyonunun da güzel bir örneğidir." dedi.

Kuzey Makedonya'nın dört bir yanından yarışmaya katılarak rüya şehirlerini resimleriyle anlatan öğrencilerin büyük bir alkışı hak ettiğini söyleyen Ulusoy, her bir eserin katılımcıların hayal güçlerinin ne kadar zengin olduğunu gösterdiğini belirtti.

Yarışmayı ortak tarihten gelen kültürel bağları güçlendiren bir vesile olarak nitelendiren Ulusoy, "Türk Hava Yolları'nın dünya çapındaki geniş uçuş ağı, farklı kültürleri bir araya getirerek birbirimizi anlamamızı kolaylaştırmakta ve dostluklarımızı pekiştirmektedir. Türk Hava Yolları'nın eğitim, sanat ve spor gibi alanlarda yaptığı yatırımlar geleceğe umutla bakmamızı sağlamaktadır. Türk Hava Yolları'nın destekleriyle daha nice projelerde bir araya gelerek gençlerimize ilham vermeye ve onları geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ulusoy, dereceye giren öğrencileri kutlayarak başarılarının devamını diledi.

THY'nin Üsküp Müdürü Ülker Şule Aksoy da THY olarak bu yıl ilk kez düzenledikleri resim yarışmasında öğrencilerden hayallerindeki şehirleri resmetmelerini istediklerini ifade etti.

Kuzey Makedonya Eğitim Bakanlığının da desteğiyle ülkenin her köşesinden 450 okuldan yaklaşık 4 bin öğrenciye ulaştıklarını belirten Aksoy, Kuzey Makedonya'nın en ücra köşelerindeki okullarda eğitim gören çocuklara da ulaşabildiklerini söyledi.

Kendilerine yaklaşık 1000 resim ulaştığını belirten Aksoy, "Her birini kıymetli jürimizle birlikte tek tek değerlendirirken, öğrencilerimizin hayal dünyalarına tanıklık etmekle kalmayıp, resimleri çizerken nasıl heyecanlı olduklarını hissettik." dedi.

Aksoy, etkinliğin yapılmasında büyük emek ve katkı sağlayan Kuzey Makedonya Eğitim Bakanlığı, jüri üyeleri Kiril ve Metodiy Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Slavica Janeslieva, Makedonya Ulusal Müzesi Müdürü Dita Starova Qerimi, Uluslararası Balkan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aleksandra Ristovska, öğretmen, aile ve öğrencilere teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında ülkenin farklı ilkokul ve liselerinden yarışmaya katılan ve dereceye giren 8 öğrenciye "hayallerindeki şehir" için uçak bileti de dahil olmak üzere farklı hediyeler takdim edildi.