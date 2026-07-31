THY ve TİM\'den İhracatçıya Destek Protokolü

Türk Hava Yolları'nın (THY) küresel hava kargo markası Turkish Cargo ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasındaki, ihracatçıların küresel pazarlara erişimini destekleyen işbirliği anlaşması 7'nci kez yenilendi.

THY Genel Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Türkiye'nin ihracat alanında tarihi rekorlara imza attığını, doğru adımlar ve verilen desteklerle ihracatçıların önlerindeki fırsatları çok iyi değerlendirdiğini söyledi.

Şeker, 2025'te 273 milyar dolardan fazla ihracata imza atıldıktan sonra bu yılın ilk yarısında da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6'lık bir artışla 136,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiğini belirterek, Türkiye'nin ihracat rekorunu kırma yolunda ilerlediğini gösteren bu verilerin, sanayinin büyümesine ve istihdamın artışına büyük katkı sağlayarak herkesi gururlandırdığını kaydetti.

Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcısı olarak bu rekorlara katkılarının olduğunu bilmenin kendilerini onurlandırdığını dile getiren Şeker, THY'nin, her ferdiyle bu bilinç ve azimle çalıştığını kaydetti.

Türkiye'ye geçen yıl 24 milyar doların üzerinde döviz kazandırarak bir kez daha hizmet ihracatı şampiyonu olduklarını aktaran Şeker, "Yolcularımızdan paydaşlarımıza kadar her alanda, ülkemizin değerleriyle zenginliklerinin tanıtımı ve ülkemize katkı hususunda başta ihracatçılarımız olmak üzere herkese destek verdik, vermeye de devam edeceğiz." dedi.

TİM ile imzalanan yeni protokolle ihracatçılara sundukları desteği artırarak devam ettirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Şeker, şöyle devam etti:

"Hava kargo markamız Turkish Cargo, uzun bir süredir büyüme trendinde. Dünyanın ve sivil havacılık sektörünün en büyük küresel krizlerinden olan pandemi dönemini doğru bir planlamayla fırsata çeviren Turkish Cargo, geçtiğimiz yıllarda uluslararası pazarda en hızlı büyüyen hava kargo markası oldu ve pazar payını yüzde 6'lara çıkardı. İstanbul Havalimanı'ndaki Smartist kargo tesisimizin tüm fazlarının tamamlanmasıyla beraber iki sene gibi bir süre içinde taşıdığımız kargo miktarını iki kat arttırmayı hedefliyoruz. Bu kapasite artışı ihracatçılarımızın da büyük bir fırsat ve imkana erişmesini sağlayacak."

"375 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Şeker, söz konusu protokolün ilk olarak 2020'de başladığını, yeni protokolle birlikte de rekor sayıya ulaşılarak 49 hatta yüzde 34 indirim sağlayacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu protokol kapsamında genel kargoların yanı sıra ayrı bir ihtimam gerektiren özel kargolar da bulunacak. Biz ihracatçılarımızın tüm bu ürünlerini Turkish Cargo güvencesiyle dünyanın dört bir tarafına ulaştırmak için çalışacağız. İhracat verilerine göre daha önce imzaladığımız protokoller sonucunda, gerçekleştirilen ihracat ve gelir verilerinde yüzde 50'ye varan artışlar görmüş ve toplamda 11 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirilmişti. Tüm bu rakamlar, bugün burada attığımız imzanın hem ihracatçılarımızın hem THY ortaklığının hem de ülkemiz için önemini ortaya koyuyor."

Şeker, THY olarak sadece yolcu taşıyarak hizmet ihracatı yapmadıklarına dikkati çekerek, "Ekosistemimizi oluşturan tüm iştiraklerimizle birlikte ülkemize katkı sağlama noktasında paydaşlarımızı artırıyor, ekonomimize her alanda katkı sunuyor ve bu katkıyı daha da artırmak için çalışıyoruz. Hep birlikte ülkemizin 2028 yılı için belirlediği 375 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

"THY ile omuz omuza işbirliği içerisinde çalışıyoruz"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise ticarette mesafeleri kısaltan, ihracatçının pazarlara erişimini kolaylaştıran ve rekabet gücünü arttıran stratejik işbirliğini yeni bir aşamaya taşıdıklarını söyledi.

İhracat için yalnızca üretmenin yetmediğini belirten Gültepe, "Günümüzde müşteriler sadece kaliteli ürün istemiyor, hız istiyor, güven istiyor, kesintisiz tedarik istiyor. Bu nedenle ihracat aynı zamanda doğru ürünü, doğru pazara, doğru zamanda ulaştırma kabiliyetidir. Bu ürünü binlerce kilometre öteye taşıyabilirsiniz ama zamanında teslim edemiyorsanız o pazarı elinizde tutamazsınız. İşte tam da bu nedenle lojistiği artık üretimin tamamlayıcısı değil, ihracatın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

Dünya ticaretinin yönünü hız, bağlantı ve erişimin belirlediğini aktaran Gültepe, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu alandaki en büyük gücü ise hiç kuşkusuz THY. Ulusal hava yolumuz sadece yolcu taşımıyor, aynı zamanda Türk ihracatçısının emeğini, alın terini ve markalarını dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor. Turkish Cargo ülkemizin ihracatına stratejik katkı sağlıyor. Biz de TİM olarak yıllardır bu gücü ihracatçımızın lehine kullanmak için THY ile omuz omuza işbirliği içerisinde çalışıyoruz. İmzalayacağımız protokol bu güçlü ortaklığın, yeni bir halkasını oluşturuyor. İhracatçımıza sunduğumuz avantajları bugün çok daha fazla geliştiriyoruz. Bu kapsamda ülke sayısını 25'ten 30'a, destinasyon sayısını ise 37'den 49'a çıkarıyoruz."

Konuşmaların ardından, Murat Şeker ve Mustafa Gültepe "7. İş Birliği Protokolü"nü imzaladı.

Anlaşma kapsamında Turkish Cargo, Anadolu'nun dört bir yanında üretilen ürünleri 30 ülkedeki 49 destinasyona ortalama yüzde 34 indirim avantajıyla taşıyacak.

Anlaşma, genel kargo, bozulabilir ve farmasötik ürünlerin yanı sıra balık, et, meyve ve sebze gönderilerini de kapsayacak.