Tiandu-1, Dünya-Ay Rezonanslı Yörüngesine Geçti

HEFEİ, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Tiandu-1 uydusu, Dünya-Ay rezonanslı özel yörüngeye geçiş yapan ilk keşif aracı oldu.

Bilim insanlarının salı günü yaptığı açıklamaya göre 22 Mayıs'ta yörünge manevrasını başarılı şekilde tamamlayan uzay aracı, bir haftalık deneme süresinin ardından bilim insanlarının ifadesiyle "3: 1 Dünya-Ay rezonanslı yörüngeye" geçiş yaptı.

Tiandu-1, taç yaprak benzeri girift yörünge sayesinde Ay'ın yakınında bir yörüngeye karşılık Dünya'nın çevresinde üç daire çizebiliyor ve iki gök cismi arasında düzenli bir hareket deseni oluşturabiliyor.

Çin Derin Uzay Keşif Laboratuvarı'nın verdiği bilgilere göre bu yörüngenin, nispeten düşük enerji gerektiren kendine özgü mekanik özellikleri bulunuyor.

Uçuş verilerinin, karmaşık yerçekimi ortamlarında uzay aracı navigasyon ve kontrolüne yönelik araştırmaları destekleyecek olması nedeniyle bu başarı, Çin'in Ay programı açısından bir dönüm noktası niteliğinde.

Bilim insanlarına göre gelecekte yürütülecek Dünya ile Ay arasındaki altyapı geliştirme çalışmalarında kritik rol oynayabilecek rezonanslı yörünge teknolojisi, Çin'in iddialı uzun vadeli Ay'ın keşfi planlarını destekleme potansiyeline sahip.

Mart 2024'te Queqiao-2 röle uydusuyla birlikte uzaya gönderilen Tiandu-1 ve Tiandu-2 uyduları, çok sayıda yörünge teknolojisi testlerini başarıyla tamamladı.

Tiandu-1 uydusu, kapsamlı bir Dünya-Ay navigasyon ve iletişim kümesi sistemine yönelik kilit öneme sahip teknolojilerin doğrulanmasına yönelik genişletilmiş görevini sürdürecek.