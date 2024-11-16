TİANJİN, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'ndeki Tianjin Üniversitesi'nin laboratuvarında başına elastik elektroenselogram cihazını takan üniversite öğrencisi, 15 Kasım 2024.
Beyin-makine arayüzü konusunda uzmanlık eğitimi alacak birinci sınıf öğrencilerinin ilk grubu, Tianjin Üniversitesi'ne kayıtlarını yaptırdı. Öğrenciler, insan-makine etkileşiminin temel kuramından cihaz sistemi geliştirme, dönüştürme ve uygulamaya kadar çeşitli alanlarda disiplinler arası dersler alacak. (Fotoğraf: Li Ran/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Tianjin Üniversitesi'nde Beyin-Makine Eğitimi Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?