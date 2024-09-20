XİCHANG, 20 Eylül (Xinhua) -- Tianqi takım uydusuna dört yeni uydu taşıyan bir Kuaizhou-1A (KZ-1A) taşıyıcı roketi, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden havalanıyor, 20 Eylül 2024.
Tianqi 29-32 isimli dört uydu, Beijing saatiyle 17.43'te KZ-1A taşıyıcı roketiyle uzaya gönderildi ve planlanan yörüngelerine başarıyla yerleştirildi.
Bu, KZ-1A taşıyıcı roket serisinin 33. uçuş görevi olma özelliği taşıyor. (Fotoğraf: Yang Xi/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Tianqi Uyduları Uzaya Fırlatıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?