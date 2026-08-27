Tibet'e Yardım Malzemesi Gönderildi
Xizang'daki heyelan mağdurlarına yardım malzemeleri ulaştı.
XİGAZE, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde heyelan felaketinin meydana geldiği Gyirong ilçesine yardım malzemeleri taşıyan altı araç perşembe günü öğleden sonra bölgeye ulaştı.
Yardım malzemeleri hazır erişte, pirinç, un, maden suyu ve diğer günlük ihtiyaç malzemelerinden oluşuyor.
Kaynak: Xinhua
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