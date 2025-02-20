Tibet ile Hong Kong Arasında İlk Uçuşlar Başladı - Son Dakika
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Tibet ile Hong Kong Arasında İlk Uçuşlar Başladı

Tibet ile Hong Kong Arasında İlk Uçuşlar Başladı

Tibet'le Hong Kong'u bağlayan ticari uçuşlar, haftada iki kez gerçekleştirilmeye başladı.

20.02.2025 13:11
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LHASA, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ni birbirine bağlayan ilk ticari rotanın uçuşları çarşamba sabahı başladı.

Uçuşlar, Tibet Havayolları tarafından işletilen Airbus A319 tipi uçaklarla çarşamba ve pazar olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilecek. Sabah saat 08.10'da Lhasa'dan kalkarak Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde mola veren uçaklar, öğleden sonra 14.35'te Hong Kong'a varıyor.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin bölge yönetimine göre Xizang'ın dışa açıklığını destekleyen ve kültür ve turizm sektörlerini güçlendiren yeni rota, aynı zamanda Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi ile bağları da güçlendiriyor.

Xizang'da bölgenin merkezi Lhasa ile Nepal'in başkenti Katmandu ve yine Lhasa ile Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi üzerinden Singapur arasında olmak üzere iki uluslararası rota bulunuyordu.

Kaynak: Xinhua

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