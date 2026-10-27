Tibet\'in Baqen ilçesindeki geçici barınma merkezinde 60 prefabrik evin kurulumu bitti

Tibet'in Baqen ilçesindeki geçici barınma merkezinde 60 prefabrik evin kurulumu bittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Nagqu kentine bağlı Baqen ilçesinde kurulan geçici barınma merkezinde 60 prefabrik evin montajı tamamlandı. Evlere elektrik bağlantısı da sağlandı.
BAQEN, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Nagqu kentine bağlı Baqen ilçesinde inşa edilen geçici barınma merkezinde 60 prefabrik evin kurulumu tamamlandı ve evlere elektrik bağlantısı sağlandı.
Kaynak: Xinhua
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