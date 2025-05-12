Tibet'te 5,5 Büyüklüğünde Deprem

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde merkez üssü Tibet Özerk Bölgesi'nin Şıgatsı ili olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya hasar olmadı.

Tibet'te ocak ayında Şıgatsı iline bağlı Tingri ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 120 kişi hayatını kaybetmişti.