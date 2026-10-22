Tibet'te 7 büyüklüğünde deprem, merkez üssü Nakçu'nun kuzeydoğusunda yer aldı

Tibet'te 7 büyüklüğünde deprem, merkez üssü Nakçu'nun kuzeydoğusunda yer aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
USGS, Tibet'te 7 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini ve merkez üssünün Nakçu ilinin 183 kilometre kuzeydoğusu olduğunu bildirdi. Yaklaşık 10 kilometre derinlikteki depremde henüz can kaybı veya hasar bildirilmedi; Çin Deprem Ağları Merkezi de büyüklüğü 7 olarak açıkladı.
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tibet Özerk Bölgesi'nin Nakçu ilinin 183 kilometre kuzeydoğusu olan 7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, henüz can kaybı veya hasar bildirilmedi.
Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) de depremin büyüklüğünün 7 olduğunu açıkladı.
Tibet'in Şıgatsı iline bağlı Tingri ilçesinde Ocak 2025'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, 120 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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