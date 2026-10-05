Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, Tokyo'da Japon mevkidaşlarıyla anlaşmayı görüştü - Son Dakika
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Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, Tokyo'da Japon mevkidaşlarıyla anlaşmayı görüştü

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Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, Tokyo\'da Japon mevkidaşlarıyla anlaşmayı görüştü
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Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, Tokyo'da Japon mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde ikili ticari ilişkiler ve Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nda gelinen son durum ele alındı; anlaşmanın karşılıklı fayda temelinde sonuçlandırılması beklentisi paylaşıldı.

(ANKARA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Shuji Miyamoto, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakan Yardımcısı Shinya Fujiki ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasutaka Nakasone ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Tokyo temasları kapsamında Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Shuji Miyamoto, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakan Yardımcısı Shinya Fujiki ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasutaka Nakasone ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Görüşmelerde, Türkiye ile Japonya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler ile ikili ticaretin daha dengeli bir yapıya kavuşturulmasına yönelik hususlar ele alınmış, müzakereleri sürdürülen Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nda gelinen son durum değerlendirilmiştir ve ayrıca, anlaşmanın karşılıklı fayda temelinde sonuçlandırılmasına yönelik ülkemiz beklentileri paylaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA
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