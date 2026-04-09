Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-AB Ekonomik İlişkilerinin Geleceğine Dikkat Çekti
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-AB Ekonomik İlişkilerinin Geleceğine Dikkat Çekti

09.04.2026 17:21
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa ile ticari ilişkilerin güçlenmesi ve tedarik zinciri dayanıklılığı için Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun kritik bir gereklilik olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye-AB arasındaki ticaret hacminin 233 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Brüksel Temsilciliği'nde Milletlerarası Ticaret Odası ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği işbirliğiyle düzenlenen 'Çok Taraflı Ticaret Sisteminin Canlandırılması' konulu üst düzey yuvarlak masa toplantısının açılışında konuştu. Bakan Bolat, küresel ticarette artan belirsizlik ve korunma ihtiyacına dikkat çekerek, Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun tedarik zinciri dayanıklılığını artırmak ve Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak için stratejik bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Dünya Ticaret Örgütü reformunun pratik bir gereklilik olduğunu belirten Bolat, adil bir ticaret çerçevesi oluşturmak için ortak paydalara odaklanılması gerektiğini söyledi. Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacminin 1995'ten bu yana dokuz kat artarak 233 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Bolat, AB'nin Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu ve Türkiye'nin de AB'nin beşinci en büyük ticaret ortağı konumunda bulunduğunu ifade etti. Gelecekte, AB'nin planladığı yeni tedbirlerin ekonomik entegrasyonu zayıflatmaması gerektiğini vurgulayan Bolat, Türkiye'nin tercihli ortak statüsünün korunması ve daha kapsayıcı bir gelecek inşa edilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Gümrük Birliği, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-AB Ekonomik İlişkilerinin Geleceğine Dikkat Çekti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşref Rüya’nın ’Kadir Baba’sı siyaseti birleştirdi Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi
Beşiktaş’ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı Beşiktaş'ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Mutua Fenera’yı 3-1 yenerek CEV Kupası’nda şampiyon oldu. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Mutua Fenera'yı 3-1 yenerek CEV Kupası'nda şampiyon oldu.
İsrail’de muhalefet partileri, ateşkes kararına tepki göstererek Netanyahu’ya yüklendi İsrail'de muhalefet partileri, ateşkes kararına tepki göstererek Netanyahu'ya yüklendi
Ümraniye’de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı Ümraniye'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı

18:45
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
18:43
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti
AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti
18:19
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
18:12
Adnan Polat: Başkan Adayı Değilim
Adnan Polat: Başkan Adayı Değilim
17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
SonDakika.com Haber Portalı. 9.04.2026 19:13:43.
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-AB Ekonomik İlişkilerinin Geleceğine Dikkat Çekti - Son Dakika
