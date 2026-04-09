Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-AB Ekonomik İlişkilerinin Geleceğine Dikkat Çekti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Brüksel Temsilciliği'nde Milletlerarası Ticaret Odası ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği işbirliğiyle düzenlenen 'Çok Taraflı Ticaret Sisteminin Canlandırılması' konulu üst düzey yuvarlak masa toplantısının açılışında konuştu. Bakan Bolat, küresel ticarette artan belirsizlik ve korunma ihtiyacına dikkat çekerek, Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun tedarik zinciri dayanıklılığını artırmak ve Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak için stratejik bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Dünya Ticaret Örgütü reformunun pratik bir gereklilik olduğunu belirten Bolat, adil bir ticaret çerçevesi oluşturmak için ortak paydalara odaklanılması gerektiğini söyledi. Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacminin 1995'ten bu yana dokuz kat artarak 233 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Bolat, AB'nin Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu ve Türkiye'nin de AB'nin beşinci en büyük ticaret ortağı konumunda bulunduğunu ifade etti. Gelecekte, AB'nin planladığı yeni tedbirlerin ekonomik entegrasyonu zayıflatmaması gerektiğini vurgulayan Bolat, Türkiye'nin tercihli ortak statüsünün korunması ve daha kapsayıcı bir gelecek inşa edilmesi çağrısında bulundu.