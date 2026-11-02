Ticaret Bakanı Bolat, KKTC'li mevkidaşı Taçoy'la ihracat adımlarını görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ticaret Bakanı Bolat, KKTC'li mevkidaşı Taçoy'la ihracat adımlarını görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Bolat, İSEDAK kapsamında KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy ile KKTC'nin kalkınması ve ihracatının artırılması için atılacak adımları ele aldı. Bolat, KKTC firmalarının uluslararası fuarlara katılımının pazarlara erişimi kolaylaştırdığını vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile yaptığı görüşmede, KKTC'nin kalkınmasına ve ihracatının artırılmasına yönelik önümüzdeki dönemde birlikte atılacak adımları ele aldıklarını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından, 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı kapsamında, Bakan Taçoy'la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, şu paylaşımı yaptı:

"KKTC'nin kalkınmasına ve ihracatının artırılmasına yönelik, önümüzdeki dönemde birlikte atacağımız adımları ele aldık. Görüşmemizde, KKTC firmalarının ülkemizde düzenlenen uluslararası fuarlara katılımının, uluslararası pazarlara erişimlerini kolaylaştırdığını, gümrükler alanındaki güçlü işbirliğimizin KKTC'nin kurumsal altyapısını güçlendirdiğini ve ülkelerimiz arasındaki işbirliği mekanizmalarının, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirdiğini vurguladık. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de, KKTC'nin ihtiyaç duyduğu her alanda yanında olmaya devam edeceğiz."

Ayrıca, Bolat başka bir paylaşımında, yine aynı kapsamda Yemen Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Salim Muhammed Ahmed Salman'ı kabul ettiğini duyurdu.

Görüşmede, Yemen'deki son gelişmeleri ve ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik işbirliği imkanlarını ele aldıklarını belirten Bolat şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca, iş dünyalarımız arasındaki bağların güçlendirilmesi, karşılıklı ticaretin artırılması ve dış ticaret alanında tecrübe paylaşımına yönelik atılabilecek adımları değerlendirdik. Bugüne kadar Yemen'in birliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik desteğimizi sürdürecek, dost ve kardeş Yemen halkının huzur, istikrar ve refahına katkı sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
Ticaret BakanıPolitikaEkonomiİhracatKıbrısEnerjiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
Halı sahada başlayan tartışma cinayetle bitti 19 yaşında can verdi Halı sahada başlayan tartışma cinayetle bitti! 19 yaşında can verdi
Dursun Özbek’i görünce hemen harekete geçti Taraftar mest oldu Dursun Özbek'i görünce hemen harekete geçti! Taraftar mest oldu
Cezaevinden çıkıp yaptığı ilk şey 2 kadını öldürmek oldu Tehditlerine içerdeyken başlamış Cezaevinden çıkıp yaptığı ilk şey 2 kadını öldürmek oldu! Tehditlerine içerdeyken başlamış
19:50
Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi hayatını kaybetti
Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi hayatını kaybetti
17:29
Yeni Parti Sözcüsü Emre, Sarıgül’ün Özel’e yönelik iddialarına suç duyurusu yapacak
Yeni Parti Sözcüsü Emre, Sarıgül'ün Özel'e yönelik iddialarına suç duyurusu yapacak
17:13
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
16:47
Fenerbahçe’de Conceiçao krizi İşte anlaşmayı tıkayan konu
Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
16:36
Damadı tutuklanmıştı Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank’ı da bıraktı
Damadı tutuklanmıştı! Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank'ı da bıraktı
15:45
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 20:06:31. #.0.3#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Bolat, KKTC'li mevkidaşı Taçoy'la ihracat adımlarını görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android