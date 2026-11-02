Ticaret Bakanı Bolat, KKTC'li mevkidaşı Taçoy'la ihracat adımlarını görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile yaptığı görüşmede, KKTC'nin kalkınmasına ve ihracatının artırılmasına yönelik önümüzdeki dönemde birlikte atılacak adımları ele aldıklarını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından, 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı kapsamında, Bakan Taçoy'la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, şu paylaşımı yaptı:

"KKTC'nin kalkınmasına ve ihracatının artırılmasına yönelik, önümüzdeki dönemde birlikte atacağımız adımları ele aldık. Görüşmemizde, KKTC firmalarının ülkemizde düzenlenen uluslararası fuarlara katılımının, uluslararası pazarlara erişimlerini kolaylaştırdığını, gümrükler alanındaki güçlü işbirliğimizin KKTC'nin kurumsal altyapısını güçlendirdiğini ve ülkelerimiz arasındaki işbirliği mekanizmalarının, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirdiğini vurguladık. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de, KKTC'nin ihtiyaç duyduğu her alanda yanında olmaya devam edeceğiz."

Ayrıca, Bolat başka bir paylaşımında, yine aynı kapsamda Yemen Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Salim Muhammed Ahmed Salman'ı kabul ettiğini duyurdu.

Görüşmede, Yemen'deki son gelişmeleri ve ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik işbirliği imkanlarını ele aldıklarını belirten Bolat şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca, iş dünyalarımız arasındaki bağların güçlendirilmesi, karşılıklı ticaretin artırılması ve dış ticaret alanında tecrübe paylaşımına yönelik atılabilecek adımları değerlendirdik. Bugüne kadar Yemen'in birliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik desteğimizi sürdürecek, dost ve kardeş Yemen halkının huzur, istikrar ve refahına katkı sunmaya devam edeceğiz."