Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen '2025 Yılı İhracat Ödülleri Programı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mal ve hizmet ihracatının toplamda 413 milyar doları aştığını belirterek, "Mal ihracatında 24 yılda 7.6 kat, hizmet ihracatında 24 yılda 8.9 kat artış 36'dan 273'e geçen yıl itibarıyla çıktı. Şu anda 285,6'dayız malda, hizmetlerde de 127 milyar dolar bandındayız Ekim-Eylül ayı itibarıyla. İkisinin toplamı 8 kat bir artışı oluşturuyor, 413 milyar doları aştık Ekim ayında. Söz verdiğimiz 410 milyar dolar, Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedefi geçtik" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen 2025 Yılı İhracat Ödülleri Programı'na katıldı. Programa Bakan Bolat'ın yanı sıra HİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatçılar ve davetliler katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Bakan Bolat'a hediye takdim edildi. Programda 20 kategoride 60 firma ödül aldı. Ödül almaya hak kazananlara ödülleri Bakan Bolat tarafından verildi.

'51,5 MİLYAR DOLARLIK HİZMET TİCARETİ FAZLASI'

Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk yarısında yüzde 2,5 büyüdüğünü ifade eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "16 yıl kesintisiz bir şekilde büyüyen bir ekonomiye sahip olarak son 23 yılı yüzde 5,3 yıllık reel büyümeyle kapattık ve 12 milyon ilave istihdam kazandırdık. 20,5 milyondan 32,5 milyona. Bu yıl ilk yarıyıl rakamlarımız da 2,5'luk bir büyüme gösteriyor. Ve 1.7 trilyon dolarlık bir ekonomiye ulaştık. Bu yılki beklentimiz inşallah yıl sonu da öyle olacak, büyümenin 0,6 puanı net mal ve hizmet ihracatından geldi ve işsizlik oranını da Covid'in başladığı dönemdeki büyük artıştan sonra son 41 aydır tek hanede, yüzde 8,1'de tutmayı başardık 3'üncü çeyrek sonu itibarıyla. Mal ihracatında 24 yılda 7.6 kat, hizmet ihracatında 24 yılda 8.9 kat artış 36'dan 273'e geçen yıl itibarıyla çıktı. Şu anda 285,6'dayız malda, hizmetlerde de 127 milyar dolar bandındayız Ekim-Eylül ayı itibarıyla. Ve ikisinin toplamı 8 kat bir artışı oluşturuyor. 413 milyar doları aştık Ekim ayında. Söz verdiğimiz 410 milyar dolar, Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedefi geçtik. İnşallah Kasım-Aralık'ta bir geriye doğru gidiş olmaz. Cari işlemler tablosunda da hamdolsun tarihsel ortalama olan yüzde 3.4'ün altında son 3 senedir 24, 25, 26 yıllarında cari açık/ GSYİH oranını tutmayı başardık" dedi.

'TÜRKİYE, 2026 EYLÜL AYI İTİBARIYLA HİZMETLER İHRACATINDA YILLIK 127 MİLYAR DOLARI AŞTI'

Bu yılın ilk 9 ayında 51,5 milyar dolarlık hizmet ticareti fazlası elde edildiğine dikkat çeken Bakan Bolat, "Türkiye, 2026 Eylül ayı itibarıyla hizmetler ihracatında yıllık 127 milyar doları aştı. Ocak-Eylül dönemi rakamımız da 95,7 olarak gözüküyor. 33 milyar dolara son 3 ayda ihtiyacımız var, 128 milyar doları yakalamak için. Geçen yıl 63 milyar dolar hizmet ticaret fazlası vererek dış ticaret açığındaki 92 milyar doları aşağı doğru indirmek mümkün oldu ve bu şekilde 29 milyar dolara indirmiştik cari açığımızı. 63 milyar dolarlık fazla çok kıymetli dış ödemeler dengemiz açısından. Bu yıl da ilk 9 ayda 51,5 milyar dolar fazlamız söz konusu. Dünyada küresel hizmet ticaretinde yerimiz ne dediğimizde Türkiye olarak bakın 1980'den bu yana, bu zamanı 46 yılda 51'inci sıradan 22'nci sıraya yükseldik. Ve dünya toplam hizmet ihracatındaki payımız da yüzde 0,19, 2002'de yüzde 0,89, 2025'de yüzde 1,29 olarak yükseliş kaydetti. Dünyada en fazla hizmet ticaret fazlası veren 6'ncı ülke konumundayız. Gayrisafi yurt içi hasılamızın yüzde 65'i hizmetler sektöründen geliyor. Sanayi sektörümüz yüzde 18,5, tarım sektörümüz yüzde 5,2, vergiler sübvansiyonlar yüzde 11,3 olarak. İstihdamda da yüzde 66 oranında hizmetler sektörünün çok önemli bir payı var. Bu anlamda sanayi ikinci sırada geliyor yüzde 20, tarım da üçüncü sırada geliyor yüzde 14 olarak. 2002'de 12 milyar dolarla başladığımız turizm gelirimiz 23 yılda 65 milyar dolara yükseldi. Turist sayımız da 64 milyon kişiydi. Turist sayısında dünyada dördüncüyüz, turizm gelirinde dünyada altıncıyız. Taşımacılık ya da lojistik sektörü, 120 milyar dolar bir gelir üretimi var. İhracatta da 42,5 milyar dolarlık ülkemize döviz kazandırıyor. Başta hava taşımacılığı, kara taşımacılığı, denizyolu taşımacılığı ve demiryolu taşımacılığı olarak" diye konuştu.

'DÜNYADA 9'UNCU, AVRUPA'DA İSE 6'NCI'

Türkiye'nin fuarcılık sektöründe dünyada 9'uncu, Avrupa'da ise 6'ncı sırada bulunduğunu ifade eden Bakan Bolat, "2.7 milyar dolardan 42,6 milyar dolara muazzam bir çıkış var. Hizmet ihracatındaki 9 kat artışın çok çok üzerinde; yaklaşık 17 kat civarında bir artış sergiledi taşımacılık sektörü ihracat geliri. Bu yıl da ilk 9 ayda 34'üncü sırada. Avrupa'da 6'ncı sıradayız, dünyada da 10'uncu sıradayız. Diğer iş hizmetleri dediğimiz fuarcılık, yönetim danışmanlığı, mimarlık, mühendislik, müşavirlik hizmetleri, hukuk, mali hizmetler, bilimsel araştırma, ürün geliştirme, halkla ilişkiler, reklamcılık gibi sektörlerimizde 268 milyon dolar kazanırken 2002'de, 2025'te 8 milyar dolar kazanmışlar. Orada da yaklaşık 30 kat gelir artışımız var. Bu yıl ilk 9 ayda 4.6 milyar dolar gözüküyor gelirleri. Dünyada fuarcılıkta 9'uncu Avrupa'da 6'ncı sıradayız. Telekomünikasyon, bilgi iletişim ve yazılım hizmetlerinde kazancımız da iyi gidiyor. 2003'de 224 milyon dolarken 2025'te 6.7 milyar döviz gelirimiz. Bu yıl da ilk 9 ayda 4.9 milyar dolar. Burada da yaklaşık 25 kat ihracat gelirimizde artış olmuş. 'Sağlık turizmi' diye bir kavram ortaya çıktı ve 153 bin iken 1.4 milyonluk bir sağlık turistinin tedavilerinde 3 milyar dolarlık ihracat gelirine ulaştı. Bu yıl da ilk üç çeyrekte 2.6 milyar dolar gelir gözüküyor. 3 milyar doları inşallah aşacağız. 2025'te 363 bin öğrencimiz var uluslararası. Dünyada ilk 10'un içindeyiz 362 bin öğrenci sayısıyla. Geçen yıl 3.2 milyar dolar gelirimiz vardı" ifadelerini kullandı.

'2027 İÇİN 65 MİLYAR LİRA DİFİF ÖDEMELERİ OLARAK DESTEK ALDIK'

TBMM'de kabul edilmesi halinde DİFİF bütçesinin 65 milyar lira olacağını belirten Bakan Bolat, "Bu yıl da ilk 9 ayda 2.7 olarak söyleyebiliriz. Günlük 1 milyar izleyici sayısıyla 170 ülkede gerçekten bi zamanlar Hollywood'un, Bollywood'un, Brezilya, Portekiz dizilerinin hakim olduğu, İngiliz dizilerinin hakim olduğu bir sektörde Türk dizileri diye, Türk sineması diye artık dünyada bir nam var, şöhret var, bir imaj var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Onlar da 666 milyon dolar geçen yıl döviz kazandılar. Müteahhitlik, teknik müşavirlik, geçen yıl 22 milyar dolarlık proje kazandılar. 570,5 milyar dolar toplam 13 bin 14 proje ile 139 ülkede çok başarılı işlere imzalar attılar. Bu 570,5 milyar doların, 520,5 milyar doları son 23 yılda kazanıldı. 50 milyar doları da 2002 öncesi olan 30 yılda kazanıldı. Ve firma sayımız son 3-4 yıldır sürekli artış gösterdi. 41'dik 2023'te; 2025 yılı rakamımız 49 firma ile dünyada ikinci sıradayız, ilk 250'nin içinde. Biz bu yıl 45 milyarlık bir destek mal hizmet ihracatçılarımıza tahsis ettik. 2024'te 32 milyar liraydı. Önümüzdeki yıl, 2027 için 65 milyar lira DİFİF ödemeleri olarak ihracatçılarımızı desteklemek üzere destek aldık. İnşallah TBMM'de de, kabul edilirse DİFİF bütçemiz 65 milyar lira olacak" dedi.