Ticaret Bakanı Bolat, Pakistan Büyükelçisi ile ticaret hacmini artırmayı görüştü - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Bolat, Pakistan Büyükelçisi ile ticaret hacmini artırmayı görüştü

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Ticaret Bakanı Bolat, Pakistan Büyükelçisi ile ticaret hacmini artırmayı görüştü
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid'i Ticaret Bakanlığı'nda kabul etti. Görüşmede ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımlar ve iş birliğinin çeşitlendirilmesi konuşuldu; Bolat, görevi sona eren Büyükelçi'ye teşekkür etti.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid ile Ticaret Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Pakistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülkemiz Pakistan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi, kıymetli kardeşim Dr. Yousaf Junaid ile bugün Ticaret Bakanlığımızda bir araya geldik" dedi. Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve Pakistan arasındaki köklü kardeşlik bağlarını, ekonomik ve ticari ilişkilerimizle daha da güçlendirmek için atabileceğimiz adımları değerlendirdik. Ticaret hacmimizin artırılması, karşılıklı yatırımların geliştirilmesi ve iş dünyalarımız arasındaki iş birliklerinin çeşitlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunduk.

Türkiye-Pakistan kardeşliğinin ekonomik ve ticari alandaki yansımalarını da güçlendirmeye, iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmayı ortak kazanımlarla daha ileriye taşımaya devam edeceğiz. Ülkemizdeki görev süresinin sona ermesi vesilesiyle, Sayın Büyükelçi'ye Türkiye-Pakistan dostluğunun ve ilişkilerinin geliştirilmesine sunduğu değerli katkılar ve Ankara'daki görev süresi boyunca gösterdiği destekler için teşekkür ediyor, Türkiye'de edindiği dostlukları daima gönlünde taşıyacağına inanıyorum."

Kaynak: ANKA
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