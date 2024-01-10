Ticaret Bakanı Prof.Dr. Ömer Bolat: Soğan, patates tiyatrosunu bu seçim öncesi yaptırmayacağız

Ticaret Bakanı Prof.Dr. Ömer Bolat, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yıllık Değerlendirme toplantısında konuştu. Prof. Dr. Bolat, "Her seçimde yapılmaya çalışılan soğan, patates tiyatrosunu bu seçim öncesi Allah'ın izniyle yaptırmayacağız. Tarım Bakanlığımız ile bu konuda gerekli ürün yeterliliklerine sahibiz, artırdık. Yaz boyunca onları Toprak Mahsulleri Ofisi vasıtasıyla gerekli şekilde depoladık. Stokçuların ve karaborsacıların hevesini kursağında bırakacağız." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yıllık Değerlendirme Toplantısı, Ticaret Bakanı Prof.Dr.Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da bulunan MÜSİAD Genel Merkez binasında düzenlendi. Düzenlenen toplantı Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmalarının gerçekleştirilmesinin ardından, toplantı basına kapalı olarak devam etti. Toplantıda 2023 yılı verileri değerlendirildi, 2024 yılından beklentiler kapsamındaki konular ele alındı.

"İLK 9 AY İTİBARİYLE YÜZDE 4.7 BÜYÜMEMİZ VAR"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "2023 yılı itibariyle baktığımızda Orta Vadeli Program'da Belirlenen hedeflerin çok büyük ölçüde gerçekleştirildiğini görüyoruz. İhracatta hedef 255 milyar dolardı. 255.8 milyar dolar olarak mal ihracatımız gerçekleşti. İnşallah 2024 yılı içinde toplamda malda 267 milyar dolar, hizmetlerde de 110 milyar dolar bir ihracat hedefliyoruz. Güçlü iç pazar, girişimci özel sektör, yatırımları, ihracatı ve üretimi destekleyen bir hükümetin birleşmesiyle Türkiye son bir yılda ekonomide büyük bir atılım sağladı. Stratejik konumumuzla Tokyo'dan New York'a kadar 16 farklı saat dilimindeki pazarlara aynı günde erişim imkanı sağladık. Türkiye 2021'de son 50 yılın en büyük büyümesini sağladı, yüzde 11.4. 2022'de yüzde 5.5'luk bir büyüme sağladı. 2023'te de büyümemiz hız kesmedi. İlk 8 ay itibariyle yüzde 4.7 ortalama büyümemiz var. Üçüncü çeyrekteki büyümemiz yüzde 5.9. G20 ülkeleri arasında da 2. sıradayız. Bu sayede 1 trilyon dolar eşiğini aşmayı başardık. 1 Mart'ta büyüme rakamları açıklandığında inşallah 1.1 trilyon doları görmek nasip olacaktır" dedi.

"SOĞAN PATATES TİYATROSUNU BU SEÇİM ÖNCESİ YAPTIRMAYACAĞIZ"

Stokçulara ve fırsatçılara göz açtırmayacaklarının altını çizen Bakan Bolat, "Yerli üreticilerimizi dampingli, dsübvansiyonlu, menşeileri saptırılarak haksız ticaret yapmaya çalışan ithalata karşı korumaya kararlıyız. Yerli ve milli üretimi artırmak hükümetimizin ana politikasıdır. Uzakdoğu menşeili olmak üzere Türkiye piyasasına yönelik asimetrik bir yüklenme olduğunu net görüyoruz. Bu konuda da göreve geldiğimizden bu yana çok sayıda tedbirler aldık. Bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Kapsamlı bir reform çalışması yürütüyoruz. Aşırı fiyat artışları gösteren sektörlerde, tekelci ya da kartelci pozisyondan istifade etmeye çalışanlara karşı da ithalat terbiyevi etkisini gösterdiği için bu noktada da gerektiğinde ithalatı da yapabiliyoruz. Gıda ürünlerinde içerdeki fiyat artışlarını dizginleyebilmek adına Tarım Bakanlığımız ile her gün iletişim kanalımız var. Ürünlerin arz, talep, tüketim, üretim, stok, ihracat, ithalat verilerine bakarak çok ciddi bir şekilde düzenlemeler yapıyoruz. Bu düzenlemelerde fiyatların aşırı ve keyfi bir şekilde artırılmasını engellemeye çalışıyoruz. Yazdan bu yana hiçbir ürünün kıtlığı görülmedi. İki sene önce gördüğümüz ayçiçekte, şekerde ve bazı ürünlerdeki aşırı 2-3 katı spekülatif fiyat artışları hiçbir üründe görülmedi. Zeytinyağında, ayçiçekte, domates salçasında, buğdayda, şekerde, soğanda, patateste öncelikli halkımızın ihtiyacı diyerek bir hesap yaptık. Minimum 1.5 milyar dolarlık ihracat gelirinden feragat ettik,fedakarlık ettik. Yeter ki iç pazardaki fiyatlar da astronomik çıkışlar olmasın, stokçular, karaborsacılar kazanmasın diye. Her seçimde yapılmaya çalışılan soğan, patates tiyatrosunu bu seçim öncesi Allah'ın izniyle yaptırmayacağız. Tarım Bakanlığımız ile bu konuda gerekli ürün yeterliliklerine sahibiz, artırdık. Yaz boyunca onları Toprak Mahsulleri Ofisi vasıtasıyla gerekli şekilde depoladık. Stokçuların ve karaborsacıların hevesini kursağında bırakacağız. Bütün sektörlerle görüştük görüşüyoruz. Piyasa bozucu, tüketiciyi yanıltıcı ve tüketiciyi mağdur edici eylemler maalesef olabiliyor. Savaş zamanlarında, salgın zamanlarında piyasada istikrarlı yapı bozulabiliyor. Ülke olarak son dört yılda bunun hepsini yaşadık. Bir de üstüne deprem yaşadık, salgın yaşadık. Maalesef böyle zamanlarda bazı karaborsacı da stokçu, fırsatçı tiplere gün doğuyor. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak onlara karşı vatandaşlarımızı korumaya çalışan tedbirler almaya gayret ediyoruz" diye konuştu.