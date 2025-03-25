Ticaret Bakanı Bolat'tan Bulgaristan Ziyareti - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Bolat'tan Bulgaristan Ziyareti

Bakan Bolat, Bulgaristan'da ilişkileri geliştirme isteğini vurguladı, ticaretin 10 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini açıkladı.

25.03.2025 18:49
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bulgaristan'daki ziyaretine ilişkin, "Bulgaristan'daki tüm yetkililerde Türkiye ile ilişkileri her alanda geliştirme konusunda büyük bir istek var. Türkiye'nin son 20 yıldaki başarılarını takdir ediyorlar. Türkiye ekonomisini, Türkiye'nin dış ticaretini, savunma sanayi alanındaki başarılarını, müteahhitlik sektöründeki başarılarını, hizmetler sektöründeki ve turizmdeki başarılarımızı gıpta ile takip ettiklerini ifade ettiler." dedi.

Bakan Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) üyesi 23 şirketin temsilcileri ile Bulgaristan'a yaptığı bir günlük resmi ziyareti sırasında Türkiye-Bulgaristan ilişkilerindeki son gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov tarafından kabul edilen Bolat, Ekonomi ve Sanayi Bakanı Petar Dilov ile de görüştüğünü belirterek, geçen yıl sonu itibarıyla 8 milyar dolara gelen karşılıklı ticaretin 2-3 yıllık bir süre zarfında 10 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

"Bulgaristan bizim için köklü ilişkilerimiz olan ve ekonomi, ticaret alanında da yoğun işbirliği yaptığımız bir ortak ülke." diyen Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO'da müttefikiz, Bulgaristan Avrupa Birliği'nde (AB), biz Gümrük Birliği'nde yer alıyoruz. Bunun yanında Türkiye'den Avrupa'ya geçişte çok önemli bir ortağımız. Bulgaristan için de Asya, Afrika ve Orta Doğu'ya geçişte Türkiye çok önemli bir ortak. Siyasi ilişkilerimiz, kültürel ilişkilerimiz, ulaşımdaki ilişkilerimiz ve gümrük işbirliği, ticari işbirliği, yatırımlar noktasında çok üst düzeyde gelişmeler var."

Başbakan Jelyazkov ile görüşmesi

Bolat, Başbakan Jelyazkov ile yapılan görüşmeye değer verdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bulgaristan'daki tüm yetkililerde Türkiye ile ilişkileri her alanda geliştirme konusunda büyük bir istek var. Türkiye'nin son 20 yıldaki başarılarını takdir ediyorlar. Türkiye ekonomisini, Türkiye'nin dış ticaretini, savunma sanayi alanındaki başarılarını, müteahhitlik sektöründeki başarılarını, hizmetler sektöründeki ve turizmdeki başarılarımızı gıpta ile takip ettiklerini ifade ettiler."

Sınır kapılarının modernizasyonu

Bulgar tarafının Türkiye ile işbirliğini artırmak istediğine işaret eden Bolat, "Yatırımların teşviki anlaşmasını yenilemeye hazır olduklarını ifade ettiler. Türkiye'den Avrupa'ya açılan Bulgaristan sınırındaki gümrük kapılarını genişletme ve yenileme çalışmalarını başlatmışlar. İnşallah yakında ihale ettikten sonra 1-2 yıllık süre zarfında daha hızlı ve kolay geçişler olacak." dedi.

Türkiye'nin 2020'de Bulgaristan'a açılan sınır kapılarını yenilediğini ve modernize ettiğini anımsatan Bolat, "Gurbetçilerimizin yazın tatilleri için geliş gidişlerinde son iki yıldır çok iyi bir düzelme gerçekleşti. Yığılmalar büyük ölçüde giderildi. Bu konuda da kendileri de daha fazla gayret göstereceklerini ifade ettiler." diye konuştu.

Bakan Bolat, iki ülke arasındaki geçişleri daha da kolaylaştırmak için Kapıkule ve Hamzabeyli'nin yanı sıra Türkiye'nin Bulgaristan ile 3. sınır kapısı olan Dereköy'ün modernleştirilmesi konusunda ihale çalışmalarının başladığını aktardı.

Dereköy için fizibilite proje hazırlıklarına başladıkları belirten Bolat, "Bunu Bulgaristan tarafına ilettik. Dereköy'ün de ticari geçişlere açılması konusunda ve Bulgar tarafındaki gümrüklü alanın modernleştirilmesi konusunda da sıcak baktıklarını ifade ettiler." ifadelerini kullandı.

Turizm alanındaki işbirliği

Bolat, turizm alanında Türkiye'nin Bulgaristan ile işbirliğine de değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Turizm konusunda her sene 3 milyon Bulgar turist Türkiye'ye geliyor. 2,2 milyon Türk turist Bulgaristan'a gidiyor. Bu rakamları da daha fazla arttırma isteğimizi karşılıklı olarak teyit ettik."

Bulgaristan'da Türkiye'ye yönelik tarih, kültür ve turizm alanlarında büyük bir sempati ve ilgi olduğunu belirten Bolat, şöyle konuştu:

"İki ülke ilişkilerini geliştirecek bu ziyaretin hayırlı başarılı olmasını Allah'tan diliyorum. Özel sektör görüşmelerine ilgi yüksek. Bulgaristan'da Türk şirketlerinin yaptığı yatırımlar da Türkiye'ye Bulgaristan ticaretini ve Türkiye'nin Bulgaristan'a ihracatını artırmakta. Türkiye-Bulgaristan cephesinde işler çok iyi ve daha da iyi olacak inşallah."

Ticaret Bakanı Bolat, Sofya'da ibadete açık tek cami olan Banya Başı Camisi'ni ziyaret edecek ve ülkedeki temaslarını tamamlamadan önce TİM'in organizasyonunda düzenlenecek iftar programına katılacak.????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Bolat'tan Bulgaristan Ziyareti - Son Dakika

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