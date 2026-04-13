Ticaret Bakanı Bolat, AB Büyükelçileriyle Ekonomik İşbirliğini Görüştü

13.04.2026 15:02
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB ülkeleri ile yapılan toplantıda Türkiye'nin büyüyen ekonomisi ve güvenilir ticaret ortağı olarak rolüne dikkat çekti. Türkiye'nin ihracat ve ithalat verilerini paylaşarak AB ile ticaretin derinleştirilmesi için somut adımlar attıklarını ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB ülkelerinin Ankara Büyükelçileriyle Bakanlıkta bir araya gelerek, küresel ekonominin değişen tedarik zincirleri ve jeopolitik belirsizliklerle şekillendiği bir dönemde güvenilir ortakların zorunluluğuna dikkat çekti. Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olduğunu belirten Bolat, AB'nin temel ortak olarak kaldığını ifade etti.

İhracatın yüzde 43'ünün AB'ye yöneldiğini ve ithalatın yüzde 32'sinin AB kaynaklı olduğunu aktaran Bolat, ikili ticaretin 1995'te 26,6 milyar dolardan 2025'te 233 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Türkiye'nin Avrupa için güvenilir bir üretim ve yatırım ortağı olduğunu vurgulayarak, otomotiv sektöründe Avrupa'da 4'üncü, küreselde 12'nci büyük üretim merkezi olduğunu ve savunma ihracatının 22 yılda 40 kat artışla 10 milyar doları aştığını söyledi.

Haziran 2023'ten bu yana Almanya, Fransa gibi ülkelerle Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi toplantıları yürüttüklerini anlatan Bolat, ikili ekonomik bağları derinleştirmek için somut adımlar attıklarını belirtti. Toplantıda, AB'nin Türkiye için 5'inci büyük ticaret ortağı olduğunu ve doğrudan yabancı yatırımlarda AB ülkelerinin üçte ikiye yakın paya sahip olduğunu vurguladı.

Bolat, Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı'nda Türkiye'nin Gümrük Birliği üyesi olarak yer almasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, AB'nin dijital ve yeşil ekonomi mevzuatlarına uyum çalışmalarından bahsetti. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, vize kolaylıkları ve nakliyeciler için ekstra tedbirler istediklerini belirtti.

Son üç yılda olumlu ilerlemeler kaydedildiğini bildiren Bolat, yeşil ekonomiye uyum ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın yürürlüğe girdiğini, yakında Emisyon Ticaret Sistemi'nin kurulacağını açıkladı. Hükümet olarak ihracat ve sanayinin önünü açmak için yoğun çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

