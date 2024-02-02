Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya\'daki depremzede esnafları ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat 6 Şubat depremleri sonrasında kurulan Malatya Geçici Ticaret Merkezi'ndeki depremzede esnafları ziyaret ederek sohbet etti. Ömer Bolat, yakın zamanda kente Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geleceğini ve bu ziyarette kalıcı konutların bir bölümünün hak sahiplerine teslim edileceğini ifade ederek şunları söyledi
'HALKIMZIN YANINDAYIZ'
Hükümet olarak bütün deprem bölgelerinde olduğu gibi Malatya'da da halkımızın yanındayız. Yeniden ihya ve inşa faaliyetleri devam ediyor. Ekonominin Malatya'da tekrar ayağa kaldırılması ve diğer deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı kalıcı konutlara yerleştirme çabalarımız hızla ilerliyor. Depremin yıl dönümünde 1 yılda çok büyük işler gerçekleştirildi ve başarıldı. İnşallah Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki hafta bölgeyi ziyaretlerinde kalıcı konutların bir bölümü teslim edilecek. Geri kalanlarda hızlı bir şekilde yapılmaya devam edecek. Tarihimizin en büyük doğal felaketiydi. Bu doğal felakette yaralarını sarmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Tüm bakanlıklarımız üzerine düşeni yapmaya devam ediyor. Bir iki sene içerisinde inşallah büyük ölçüde bu yaralar sarılmış olacak." (DHA)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası açıklama yaptı.Hafize Gaye Erkan'ın aldığı kararın tamamen şahsi ve kendi takdiri olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü iş birliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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