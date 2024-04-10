Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile telefon görüşmesi yaptı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile yaptıkları telefon görüşmesinde, bu ülkeyle ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirdiklerini bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistanlı mevkidaşı el-Kasabi ile Ramazan Bayramı vesilesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede karşılıklı bayram tebriğinde bulunduklarını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi değerlendirdiğimiz görüşmemizde, Suudi Arabistan'ın birçok alandaki dönüşümünü planlayan 2030 vizyonu kapsamındaki işbirliğimiz hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Suudi Arabistan ile yeni dönemde kurduğumuz güçlü işbirliği ve iş dünyalarımız arasındaki güçlü diyalog, ülkelerimizin ve bölgemizin refahına katkı sunmaya devam edecektir."