Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile telefon görüşmesi yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile Ramazan Bayramı vesilesiyle yaptıkları telefon görüşmesinde, ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirdiklerini belirtti. Bolat, görüşmede Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamındaki işbirliği ve iş dünyaları arasındaki güçlü diyalogun ülkelerin ve bölgelerin refahına katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.

10.04.2024 14:15  Güncelleme: 14:15
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile yaptıkları telefon görüşmesinde, bu ülkeyle ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirdiklerini bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistanlı mevkidaşı el-Kasabi ile Ramazan Bayramı vesilesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede karşılıklı bayram tebriğinde bulunduklarını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi değerlendirdiğimiz görüşmemizde, Suudi Arabistan'ın birçok alandaki dönüşümünü planlayan 2030 vizyonu kapsamındaki işbirliğimiz hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Suudi Arabistan ile yeni dönemde kurduğumuz güçlü işbirliği ve iş dünyalarımız arasındaki güçlü diyalog, ülkelerimizin ve bölgemizin refahına katkı sunmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Ömer Bolat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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