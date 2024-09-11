Texhibition Fuarı'nda İhracat Açıklamaları - Son Dakika
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Texhibition Fuarı'nda İhracat Açıklamaları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Texhibition Kumaş ve İplik Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, tekstil ve konfeksiyonda yaşanan gerilemeyi ve ihracat hedeflerini açıkladı.

11.09.2024 15:38
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(İSTANBUL)- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Texhibition Kumaş ve İplik Fuarı'nın açılışında; "Geçen yıl 255,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin mal ihracat rekorunu kırmıştık. 1.4 milyar dolarlık bir artışımız vardı. Çünkü depremde tam 6 milyar dolarlık bir ihracat kaybettik" dedi. Tekstil ve konfeksiyonda geçen yıla oranla bir gerileme yaşandığını da belirten Bakan Bolat, "Tekstil ve konfeksiyonda bu yıl ilk 8 ay itibariyle 21,2 milyar dolar ihracatımız var. Geçen yılın tamamında yaklaşık 33 milyar dolardık. Burada konfeksiyonumuzun ihracatındaki gerileme oranı yüzde 6,5 civarındaydı ama son iki ayda siparişlerde bir artış var. Yılın geri kalan 4 ayında bu farkı kapatmayı ümit ediyoruz ve hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tekstil ürünleri üzerine 527 firmanın katıldığı Texhibition Kumaş ve İplik Fuarı, Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) adına İTKİB Fuarcılık A.Ş. tarafından organize edilen fuar 3 gün sürecek.

"Son bir yıl itibariyle 262 milyar dolar mal, 106 milyar dolar hizmetler ihracatına ulaştık"

Fuara katılan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye'nin büyüme ve ihracat rakamlarını açıkladı. Bolat şöyle konuştu:

"Türkiye ekonomisi 2023 yılını yüzde 5.1 reel büyümeyle kapattı. Dünya çapında en önde gelen ülkelerin başında geldik. Bu yıl da birinci çeyrekte yüzde 5.6 büyüme sağladık. Bunun 1.6 puanlık net katkısını ihracat sağladı. Sizlerin, ihracatçıların başarısı büyümede lokomotif rol oynadı. Bir yılın ilk 6 ayın ortalama büyüme oranı yüzde 3,8 bunun da 1,4 puanlık net katkısı yine net ihracattan gelmektedir. Bu inşallah devam edecektir. Geçen yıl 255,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin mal ihracat rekorunu kırmıştık. 1.4 milyar dolarlık bir artışımız vardı. Çünkü depremde tam 6 milyar dolarlık bir ihracat kaybettik. Bu yıl son bir yıl itibarıyla 262 milyar dolar mal, 106 milyar dolar hizmetler ihracatına ulaştık. Dış ticaret açığımızı son 13 ayın 11'inde aylık dış ticaret açığını kapatmayı başardık. Son 13 ayın 9'unda aylık ihracat rekorları kırdık. Bunu birlikte başardık."

"Tekstil ve konfeksiyon ihracatında geçen yıla oranla yüzde 6,5 civarında gerileme var"

Tekstil ve konfeksiyonda geçen yıla oranla bir gerileme yaşandığını ifade eden Bakan Bolat, "Tekstil ve konfeksiyonda bu yıl ilk 8 ay itibarıyla 21,2 milyar dolar ihracatımız var. Geçen yılın tamamında yaklaşık 33 milyar dolardık. Burada konfeksiyonumuzun ihracatındaki bir parça gerileme oranı yüzde 6,5 civarındaydı ama son iki ayda siparişlerde bir artış var. Yılın geri kalan 4 ayında bu farkı kapatmayı ümit ediyoruz ve hedefliyoruz" diye konuştu.

"Fırsatçılık, karaborsacılık ve fahiş fiyat uygulamaları ile kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz"

İstanbul'da perakende sektörünü bir araya getiren 15. Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı'na da katılan Bolat, perakende sektörünün 1,5 milyon işletmesi ve 10,5 trilyon liralık hacmi ile ülke ekonomik büyümesinin önemli bir parçası haline geldiğini belirtti. Bolat, şöyle konuştu:

"Dünyada ve ülkemizde perakende sektörü teknolojinin gelişimi ile birlikte bir dönüşüm geçirmektedir. Hükümet ve Ticaret Bakanlığı olarak, dijitalleşmenin sunduğu fırsatları yakalama ve dijital döneme adaptasyon noktasında perakende sektörümüzün yanında olacağız. Ticaret Bakanlığı olarak ticaretin adil, şeffaf, sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda; fırsatçılık, karaborsacılık ve fahiş fiyat uygulamaları ile kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Temel amacımız; çiftçiden üreticiye, tedarikçiden yerel zincirlere ve tüketiciye kadar her bir paydaşın fayda sağladığı ve haklarının korunduğu bir ekosistem inşa etmektir."

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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