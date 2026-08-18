Ticaret Bakanlığı, 2026'da 1,87 Milyar TL Ceza Kesti - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, 2026'da 1,87 Milyar TL Ceza Kesti

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Bakanlık, yılın ilk 7 ayında 282 bin firma denetledi, 1,87 milyar TL idari para cezası uygulandı.

TİCARET Bakanlığı, yılın ilk 7 ayında yaklaşık 282 bin firmanın denetlendiğini ve toplamda 1 milyar 870 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların ekonomik refahını bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerin arz ve talep dengesinde olumsuz etki yaratması muhtemel her türlü fiile karşı denetimlerin hız kesmeden devam ettiği belirtildi. 2026 yılının ilk 7 ayında yapılan denetimler sonucunda toplamda 282 bin 153 firma ile birlikte 34 milyon 278 bin 291 ürünün denetlendiği kaydedilerek, "Denetimler sonucunda 1 milyar 874 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

'FAHİŞ FİYATA 400 MİLYON LİRA CEZA'

Söz konusu cezalara ilişkin, "Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından 2026 yılında gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimler neticesinde 48 bin 735 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırı fiillerde bulunan 4 bin 686 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 633,4 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlerde, fahiş fiyatlara ilişkin yaklaşık 400 milyon TL, otomotiv sektörüne ilişkin 135 milyon TL, emlak sektörüne ilişkin 34,4 milyon TL, kuyum sektörüne ise 11,3 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezası miktarı ise 51 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından 85 milyon tüketicimizin günlük hayatta hemen hemen her gün taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde, 2026 yılının ilk 7 ayında 31 bin 446 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırı eylemlerde bulunan 1206 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 613,5 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 418,3 milyon TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 185,8 milyon TL, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere ise 9,4 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak 2026 yılının ilk 7 ayında 81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla yapılan denetimlerimizde, 201 bin 972 firma denetlenmiş olup, bunlardan 39 bin 547 firmaya 627,3 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen denetimlerde İstanbul ilimizde aykırılık tespit edilen 103 bin 414 ürüne, yaklaşık 494 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte Ankara'da 12 milyon 204 bin 904, İstanbul'da 4 milyon 793 bin 233, Antalya'da ise 3 milyon 915 bin 575 ürün denetlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

REKABET KURUMU, 17,2 MİLYAR TL İDARİ PARA CEZASI UYGULADI

Öte yandan, Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2025 yılında toplamda 227 firmaya 13,2 milyar TL idari para cezası uygulandığı hatırlatılarak, "2026 yılının ilk 7 ayında ise başta işgücü piyasaları, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, otomotiv sektörü ve gıda endüstrisi alanlarında hizmet gösteren 218 firmaya 17,2 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak öncelikli olarak enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele ederek iç piyasa dengesini sağlayıp, tüketicilerin huzur ve refahı için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığı, 2026'da 1,87 Milyar TL Ceza Kesti - Son Dakika

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