Ticaret Bakanlığı, 6 Ayda 2,3 Milyar Liralık Kaçak Eşyaya El Koydu - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, 6 Ayda 2,3 Milyar Liralık Kaçak Eşyaya El Koydu

Ticaret Bakanlığı ekipleri, ihbarlarla birlikte 6 ayda 2,3 milyar liralık kaçak eşyaya el koydu. İhbarlar, Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı ve bakanlığın internet sayfası üzerinden yapıldı.

16.08.2024 11:16
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Ticaret Bakanlığı ekipleri, "Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı", bakanlığın internet sayfası ve diğer kanallardan ulaşan ihbarlarla 6 ayda 2,3 milyar liralık kaçak eşyaya el koydu.

AA muhabirinin bakanlık verilerinden derlediği bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele kesintisiz devam ederken vatandaşlar da ihbar kanallarından ilettikleri bilgilerle bu sürece destek sağlıyor.

Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı, "www.ticaret.gov.tr" internet adresi ve diğer kanallardan intikal eden ihbarlarla uluslararası işbirliği faaliyetleri kapsamında uluslararası operasyonlar ve bilgi değişimleri gerçekleştiriliyor.

İhbar hattı, 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Burada çalışan personel, ihbar niteliği taşıyan her türlü bilgiyi en kısa zamanda ilgili taşra veya merkez birimlerine iletiyor. Bu kapsamda, hava, kara ve deniz yoluyla yapılan her türlü kaçakçılık faaliyetine ilişkin ihbarlar alınıyor.

Ücretsiz olarak aranabilen ihbar hattının yanı sıra bakanlığın hizmete açılan çevrim içi ihbar sayfası da kullanılıyor. Bu sayfaya "https://ticaret.gov.tr/onlineihbar" adresinden erişilebiliyor.

Gümrük muhafaza ekipleri, bu yollardan ulaşan ihbarlar sayesinde ocak-haziran döneminde değeri yaklaşık 2 milyar 274 milyon lirayı bulan kaçak eşya ele geçirdi.

Ayrıca, ihbarlar aracılığıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin liralık idari para cezası da uygulandı.

Telefondan e-postaya, dilekçeden CİMER'e kadar yollar kullanılıyor

İhbar kanalları geçen yıl da çok sayıda kaçakçılık olayının ortaya çıkarılmasını sağlamıştı.

Alo 136 hattına geçen yıl 889'u ihbar mahiyetinde 10 bin 187 çağrı yapıldı. İhbarlardan 834'ü sonuçlanırken bunlardan 193'ünde yakalama gerçekleştirildi. El konulan eşyaların toplam değeri 49 milyon 489 bin 205 lirayı buldu.

Ayrıca, 2 bin 169'u e-posta ihbarı, 532'si CİMER başvurusu, 42'si dilekçe, 401'i diğer kanallardan olmak üzere 3 bin 144 başvuru alındı. Bu kapsamda ele geçirilen eşyanın değeri 92 milyon lira olarak hesaplandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığı, 6 Ayda 2,3 Milyar Liralık Kaçak Eşyaya El Koydu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı, 6 Ayda 2,3 Milyar Liralık Kaçak Eşyaya El Koydu - Son Dakika
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