Ticaret Bakanlığı ekipleri Edirne'de 7 bin 160 kültür varlığı ele geçirdi - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı ekipleri Edirne'de 7 bin 160 kültür varlığı ele geçirdi

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Ticaret Bakanlığı ekipleri Edirne\'de 7 bin 160 kültür varlığı ele geçirdi
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Ticaret Bakanlığı ekipleri, Edirne'deki İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında iki tırda 7 bin 160 kültür varlığı ele geçirdi. Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen varlıklara el konulurken soruşturmalar Cumhuriyet başsavcılıklarınca sürüyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne'de iki gümrük kapısında yaptıkları operasyonlarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 7 bin 160 kültür varlığına el koydu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekiplerce Edirne'deki İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında operasyon yapıldığı belirtildi.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına işaret edilen açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a çıkış yapmak üzere gümrük kapısına gelen bir tırın, şüphe ve risk kriterleri doğrultusunda x-ray taramasına sevk edildiği bilgisi verildi.

Tarama ve devamındaki detaylı aramalarda, aracın dorsesinde bulunan yemek ve malzeme dolabına gizlenmiş 5 bin 685 sikke, 130 ok ucu, 100 yüzük ve 20 muhtelif aksesuar olmak üzere 5 bin 935 kültür varlığı ele geçirildiği belirtildi.

İkinci operasyonun Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a çıkış yapmak üzere olan tırın x-ray taramasına yönlendirildiği ifade edildi.

Araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı arama ve kontroller yapıldığı, gümrüğe beyan edilmediği belirlenen ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1225 sikkeye el konulduğu belirtilen açıklamada, operasyonlarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen toplam 7 bin 160 kültür varlığı ele geçirildiği bildirildi.

"Kültürel mirasımızın korunması amacıyla mücadelemiz aralıksız devam etmektedir"

Ekiplerin kültürel mirasın korunması ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürüttüğü etkin risk analizi, hedefleme ve kontrol faaliyetleriyle kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, şu ifade kullanıldı:

"Kültürel mirasımızın korunması ve tarihi eserlerimizin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmasının önlenmesi amacıyla mücadelemiz aralıksız devam etmektedir. Olaylarla ilgili soruşturmalar ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam etmektedir."

Kaynak: AA
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