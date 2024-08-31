Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Samsun Havza'da incelemede bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Samsun Havza'da incelemede bulundu

Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Samsun Havza\'da incelemede bulundu

Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, Samsun'un Havza ilçesinde incelemede bulundu. Şener, beraberindeki heyetle birlikte Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini ziyaret ederek ayçiçeği alım çalışmalarını inceledi. Şener, KARADENİZBİRLİK'in bölge için önemli bir kuruluş olduğunu ve çiftçi ve üreticinin desteklenmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

31.08.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, Samsun'un Havza ilçesinde incelemede bulundu.

Şener, beraberindeki Genel Müdür Yardımcısı Seçkin Cenkış, Kooperatifler Daire Başkanı Gözde Ayanoğlu, Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ile Çiğdem Çatalbaş, Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini ziyaret ederek KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Eraslan, Kooperatif Daire Başkanı Sedat Ergin, KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu Bakanı Necmettin Metin, Başkan Vekili Fahri Şahin, Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Bakanı Mehmet Tural ile kooperatif üyeleriyle bir araya geldi.

Ayçiçeği alım çalışmalarını inceleyerek burada ürün teslim eden kooperatif üyeleri ile sohbet eden Şener, KARADENİZBİRLİK'in bölge için önemli bir kuruluş olduğunu, her zaman çiftçinin ve üreticinin desteklenmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Eraslan da her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olduklarını vurgulayarak, "Bölgemizde ayçiçeği desteklerimiz devam ediyor Bu kapsamda bu yıl ayçiçeği ön alım fiyatını 19 lira olarak açıkladık. Açıklanan fiyat çiftçimizi piyasa şartlarında diri tutacak ve esnafın insafına bırakmayacak bir fiyat. Öte yandan modern tesislerimiz ve birliğimiz imkanları için çiftçilerimiz için çalışmaktayız ve çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Tural ise Havza'da ayçiçeği alım çalışmalarının başladığını anlatarak, "Çiftçimizin ürününü hızlı şekilde almak için tüm hazırlıklarımız tamam. Üst birliğimiz KARADENİZBİRLİK'in açıklamış olduğu ön alım fiyatı çiftçilerimizi memnun etti. Kooperatif olarak üyelerimizin her zaman yanında ve destekçisiyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Taha Enes, Ekonomi, samsun, Havza, Samsun, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Samsun Havza'da incelemede bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
19:34 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Amcanın aracındaki delil, Narin’le eşleşti Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti
17:47 Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye’yi nasıl temsil edecek Gelen açıklamayla bilmece çözüldü Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü
16:36 Bütün bu rezilliğin nedeni para Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı
15:29 Aynı havuzda ikinci facia 5 yaşındaki çocuğun kahreden sonu Aynı havuzda ikinci facia! 5 yaşındaki çocuğun kahreden sonu
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:40 Diyanet’in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı Diyanet'in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı
09:31 Mourinho’dan Ferdi Kadıoğlu’na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi
09:21 Teoman, vokalistiyle söylediği şarkıyla tepki çekti Teoman, vokalistiyle söylediği şarkıyla tepki çekti
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
08:58 Şanlıurfa’da düğünde yaşanan talihsiz anlar sosyal medyada viral oldu Şanlıurfa'da düğünde yaşanan talihsiz anlar sosyal medyada viral oldu
08:57 Astrolog Aysun Koç: Yeniay’da 3 burca beklenmedik fırsatlar geliyor Astrolog Aysun Koç: Yeniay'da 3 burca beklenmedik fırsatlar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 21:17:21. #1.12#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Samsun Havza'da incelemede bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement