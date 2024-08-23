Ticaret Bakanlığı, iş yeri dışında yapılan sözleşmelere yeni kurallar getirdi

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TİCARET Bakanlığı, kapıdan satış olarak da bilinen iş yeri dışında yapılan sözleşmelerde tüketici haklarını koruyucu kurallar getirdi. Tüketicinin satıcı ve sağlayıcıya hızlıca ulaşmasına imkan veren ilave iletişim bilgilerine yer verilmesi zorunlu hale getirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın, İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 'Kapsam', 'Ön Bilgilendirme', 'Sözleşmenin Zorunlu İçeriği', 'Cayma Hakkının İstisnaları', 'Bilgilerin Saklanması' başlıkları ve 'Yetki Belgesi' bölümünde yer alan 'Başvuru Koşulları', 'Başvurunun Değerlendirilmesi', 'Geçerlilik Süresi' ve 'Belge İptali' başlıklarında değişiklikler yapılmış olup; iş yeri dışında satış yapan satıcı ve sağlayıcılara ilave yükümlülükler getirilmiştir. Satıcı ve sağlayıcı ile tüketici arasında kurulan sözleşmenin zorunlu içeriğinde yapılan değişiklikler ile tüketicinin satıcı ve sağlayıcıya hızlıca ulaşmasına imkan veren ilave iletişim bilgilerine yer verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Böylelikle, tüketicinin haklarını kullanırken muhatap bulmada yaşadığı sorunların önüne geçilmesi ve cayma hakkının kullanılmasının kolaylaştırılması amacıyla, satıcı ve sağlayıcının önceden oluşturacağı sistem üzerinden kısa mesaj, elektronik posta gibi yöntemlerle cayma hakkının kullanılabilmesi mümkün kılınmıştır. Diğer taraftan, cayma hakkının kullanım şartlarına ilişkin detaylı bilgilerin tüketiciye el yazısı ile yazdırılması sağlanarak, tüketicilerin bu konuda aldatılmasının ve yanıltılmasının engellenmesi hedeflenmiştir" denildi.

'CAYMA HAKKININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ'

Önceki Yönetmelik ile satıcı ve sağlayıcı tarafından 'Cayma Hakkının İstisnaları' başlıklı maddede yer alan hükümlerin tüketicinin haklarını suistimal edecek şekilde uygulanması sebebiyle bu maddenin tekrardan düzenlendiği ve aktivasyon kodu, kart kazıma gibi yöntemlerle istisna kapsamında değerlendirilen ürünlerde tüketicilere cayma hakkı tanınmasının sağlandığı aktarıldı.

Yetki Belgesi başvuru şartlarına ilişkin, "Daha nitelikli satıcı ve sağlayıcıların Yetki Belgesi alması amacıyla İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği'nin Yetki Belgesi bölümünde yer alan 'Başvuru Koşulları', 'Başvurunun Değerlendirilmesi', 'Geçerlilik Süresi' ve 'Belge İptali' başlıklarında değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerle, Yetki Belgesi başvuru şartları ağırlaştırılmış, Yetki Belgesi yenileme sürecinde Yetki Belgesiz satış yapmasını önleyecek şekilde ek süre tanımlanmış ve Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde yetki belgesinin iptal edilmesi süreci kolaylaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.