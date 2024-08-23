Ticaret Bakanlığı, iş yeri dışında yapılan sözleşmelere yeni kurallar getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ticaret Bakanlığı, iş yeri dışında yapılan sözleşmelere yeni kurallar getirdi

Ticaret Bakanlığı, iş yeri dışında yapılan sözleşmelerde tüketici haklarını koruyucu kurallar getirdi. İş yeri dışında satış yapan satıcı ve sağlayıcılara ilave yükümlülükler getirildi.

23.08.2024 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİCARET Bakanlığı, kapıdan satış olarak da bilinen iş yeri dışında yapılan sözleşmelerde tüketici haklarını koruyucu kurallar getirdi. Tüketicinin satıcı ve sağlayıcıya hızlıca ulaşmasına imkan veren ilave iletişim bilgilerine yer verilmesi zorunlu hale getirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın, İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 'Kapsam', 'Ön Bilgilendirme', 'Sözleşmenin Zorunlu İçeriği', 'Cayma Hakkının İstisnaları', 'Bilgilerin Saklanması' başlıkları ve 'Yetki Belgesi' bölümünde yer alan 'Başvuru Koşulları', 'Başvurunun Değerlendirilmesi', 'Geçerlilik Süresi' ve 'Belge İptali' başlıklarında değişiklikler yapılmış olup; iş yeri dışında satış yapan satıcı ve sağlayıcılara ilave yükümlülükler getirilmiştir. Satıcı ve sağlayıcı ile tüketici arasında kurulan sözleşmenin zorunlu içeriğinde yapılan değişiklikler ile tüketicinin satıcı ve sağlayıcıya hızlıca ulaşmasına imkan veren ilave iletişim bilgilerine yer verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Böylelikle, tüketicinin haklarını kullanırken muhatap bulmada yaşadığı sorunların önüne geçilmesi ve cayma hakkının kullanılmasının kolaylaştırılması amacıyla, satıcı ve sağlayıcının önceden oluşturacağı sistem üzerinden kısa mesaj, elektronik posta gibi yöntemlerle cayma hakkının kullanılabilmesi mümkün kılınmıştır. Diğer taraftan, cayma hakkının kullanım şartlarına ilişkin detaylı bilgilerin tüketiciye el yazısı ile yazdırılması sağlanarak, tüketicilerin bu konuda aldatılmasının ve yanıltılmasının engellenmesi hedeflenmiştir" denildi.

'CAYMA HAKKININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ'

Önceki Yönetmelik ile satıcı ve sağlayıcı tarafından 'Cayma Hakkının İstisnaları' başlıklı maddede yer alan hükümlerin tüketicinin haklarını suistimal edecek şekilde uygulanması sebebiyle bu maddenin tekrardan düzenlendiği ve aktivasyon kodu, kart kazıma gibi yöntemlerle istisna kapsamında değerlendirilen ürünlerde tüketicilere cayma hakkı tanınmasının sağlandığı aktarıldı.

Yetki Belgesi başvuru şartlarına ilişkin, "Daha nitelikli satıcı ve sağlayıcıların Yetki Belgesi alması amacıyla İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği'nin Yetki Belgesi bölümünde yer alan 'Başvuru Koşulları', 'Başvurunun Değerlendirilmesi', 'Geçerlilik Süresi' ve 'Belge İptali' başlıklarında değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerle, Yetki Belgesi başvuru şartları ağırlaştırılmış, Yetki Belgesi yenileme sürecinde Yetki Belgesiz satış yapmasını önleyecek şekilde ek süre tanımlanmış ve Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde yetki belgesinin iptal edilmesi süreci kolaylaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığı, iş yeri dışında yapılan sözleşmelere yeni kurallar getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 01:43:43. #1.11#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı, iş yeri dışında yapılan sözleşmelere yeni kurallar getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement