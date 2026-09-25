Ticaret Bakanlığı, Mersin'de 3 operasyonda 1 ton 716,5 kilo pregabalin ele geçirdi - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, Mersin'de 3 operasyonda 1 ton 716,5 kilo pregabalin ele geçirdi

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Ticaret Bakanlığı, Mersin\'de 3 operasyonda 1 ton 716,5 kilo pregabalin ele geçirdi
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Mersin'de 3 ayrı operasyonda toplam 1 ton 716 kilogram 500 gram pregabalin ele geçirdi. Bakanlık, gençleri bağımlılık riskiyle karşı karşıya bırakan uyuşturucunun yasa dışı ticaretine karşı mücadelenin sürdüğünü belirtti.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Mersin'de gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, toplam 1 ton 716 kilogram 500 gram pregabalin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Mersin'de üç ayrı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonlarda 728 kilogram 500 gram, 601 kilogram ve 387 kilogram olmak üzere 3 ayrı operasyon neticesinde toplamda 1 ton 716 kilogram 500 gram pregabalin ele geçirildiği aktarıldı.

Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucunda operasyonların gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada,  "Toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençlerimizi bağımlılık riskiyle karşı karşıya bırakan uyuşturucu maddelerin ülkemize sokulmasının ve yasa dışı ticaretinin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen kararlı mücadele sürdürülmektedir" denildi.

Ticaret Bakanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele konusunda kararlı olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturan, ticari işleyişi olumsuz etkileyen ve toplum sağlığını tehdit eden kaçakçılığın her türüyle mücadelemiz, Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin etkin ve kararlı çalışmalarıyla kesintisiz şekilde devam etmektedir."

Kaynak: ANKA
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