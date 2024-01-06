 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ticaret Bakanlığı, Mesafeli Sözleşmelere Aykırı Davranan 58 Firmaya 86 Milyon TL Cezai İşlem Uyguladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ticaret Bakanlığı, Mesafeli Sözleşmelere Aykırı Davranan 58 Firmaya 86 Milyon TL Cezai İşlem Uyguladı

Ticaret Bakanlığı, geçen yıl tüketicilerle yapılan mesafeli sözleşmeler konusunda mevzuata aykırı davranan 58 firmaya 86 milyon 274 bin 994 lira para cezası uyguladı. Bakanlık, tüketici çıkarlarını zedeleyecek problemleri önlemek amacıyla ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerinin doğru uygulanmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilen 8 firma hakkında başsavcılığa bildirim yapıldığı ve 25 firmanın inceleme ve denetim sürecinin devam ettiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, Mesafeli Sözleşmelere Aykırı Davranan 58 Firmaya 86 Milyon TL Cezai İşlem Uyguladı
06.01.2024 - 09:53,  Güncelleme: 10:05
Abone Ol

Ticaret Bakanlığı, geçen yıl tüketicilerle yapılan mesafeli sözleşmeler konusunda mevzuata aykırı davranan 58 firmaya 86 milyon 274 bin 994 lira para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, zaman ve mekan sınırlamasını tüketiciler nezdinde ortadan kaldıran mesafeli sözleşmelerin, teknolojinin hızlı gelişimi ve tüketici alışkanlıklarının değişimiyle daha çok tercih edilir hale geldiği bildirildi.

Söz konusu değişimlere bağlı olarak gelişen bu alanın, tüketici çıkarlarını zedeleyecek problemleri de beraberinde getirdiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda, ilgili kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerinin firmalarca doğru uygulanmasının önemli olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, piyasada, faaliyetlerini elektronik ticaret yöntemiyle sürdüren bazı firmaların, kötü niyetli ve hukuka aykırı uygulamalarının Bakanlıkça incelendiğine dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

???????"Bu doğrultuda öncelikli olarak enflasyonist ortamda piyasadaki hızlı fiyat dalgalanmalarına da bağlı olarak firmalar tarafından 'stokta ürün bulunmaması' sebep gösterilerek yapılan haksız sipariş iptalleri, satışa sunulan mal ve/veya hizmetlerin firmalar tarafından taahhüt edilen yahut yasal olarak belirlenmiş ifa sürelerinin aşılması, tüketicilerin cayma hakkı kullanımına halel getirilmesi ve tüketiciler tarafından cayma hakkı kullanıldığı takdirde, bedel iadelerinin tüketicilere mevzuata uygun surette yapılmaması gibi hususlar öne çıkıyor. Tüketicilerin haklarını zedeleyici her türlü hukuka aykırı eylem, hem Bakanlığımız tarafından resen hem de Bakanlığımıza CİMER, e-Devlet, yazılı başvuru ve 'Bakana Ulaşın' kanalları aracılığıyla ulaşan tüketici başvuruları değerlendirilerek sıkı şekilde denetleniyor."

???????Bu doğrultuda, Bakanlık tarafından mesafeli sözleşme yöntemi kullanarak tüketiciler ile sözleşme akdeden firmaların mevzuata aykırı iş ve eylemleri nedeniyle geçen yıl 58 firmaya 86 milyon 274 bin 994 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

8 firma hakkında başsavcılığa bildirim yapıldı

Açıklamada, 5 firma hakkında elektronik ticaret faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kullandıkları internet adreslerine ilişkin "erişimin engellenmesi" kararı verildiğini aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Dolandırıcılık suçu kapsamında olduğu değerlendirilen 8 firma hakkında, cumhuriyet başsavcılığına bildirim yapıldı. Öte yandan, halihazırda 25 firmanın inceleme ve denetim süreci devam ediyor. Mesafeli sözleşmelere ilişkin denetimlerin etkin ve yaygın şekilde 2024 yılında da devam etmesi ve yaşanabilecek tüketici mağduriyetlerinin en üst seviyede önüne geçilmesi hedefleniyor."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ticaret Bakanlığı, Dolandırıcılık, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığı, Mesafeli Sözleşmelere Aykırı Davranan 58 Firmaya 86 Milyon TL Cezai İşlem Uyguladı - Son Dakika


09:30
Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı
08:46
46 ilde düzenlenen operasyonda 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi 46 ilde düzenlenen operasyonda 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
08:32
Hulki Cevizoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı karede yer alma gayreti Hulki Cevizoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı karede yer alma gayreti
08:25
Yalı Çapkını'nın fragmanında kendisini göremeyen başrol Afra Saraçoğlu'ndan tepki: Bölümde Seyran yok galiba Yalı Çapkını'nın fragmanında kendisini göremeyen başrol Afra Saraçoğlu'ndan tepki: Bölümde Seyran yok galiba
07:22
Seda Sayan, sünnet derisinden elde edilen sıvıyı yüzüne enjekte ettirdi Seda Sayan, sünnet derisinden elde edilen sıvıyı yüzüne enjekte ettirdi
05:19
İsrail, Hizbullah'ın Lübnan sınırından uzaklaştırılması için anlaşma talep ediyor İsrail, Hizbullah'ın Lübnan sınırından uzaklaştırılması için anlaşma talep ediyor
01:23
Bolu'da deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi Bolu'da deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
00:43
Canlı yayında boğazına kuruyemiş kaçan sunucuyu stüdyodaki konuk kurtardı Canlı yayında boğazına kuruyemiş kaçan sunucuyu stüdyodaki konuk kurtardı

Son Dakika
09:30 Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı
08:46 46 ilde düzenlenen operasyonda 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
08:32 Hulki Cevizoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı karede yer alma gayreti
08:25 Yalı Çapkını'nın fragmanında kendisini göremeyen başrol Afra Saraçoğlu'ndan tepki: Bölümde Seyran yok galiba
07:22 Seda Sayan, sünnet derisinden elde edilen sıvıyı yüzüne enjekte ettirdi
05:19 İsrail, Hizbullah'ın Lübnan sınırından uzaklaştırılması için anlaşma talep ediyor
01:23 Bolu'da deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
00:43 Canlı yayında boğazına kuruyemiş kaçan sunucuyu stüdyodaki konuk kurtardı
00:13 Bursa'da oto yıkama istasyonunda sucuk yıkadılar
00:11 Ali Koç'tan ''TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?'' sorusuna net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 10:20:58. #1.13#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı, Mesafeli Sözleşmelere Aykırı Davranan 58 Firmaya 86 Milyon TL Cezai İşlem Uyguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement