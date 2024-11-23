Ticaret Bakanlığı'ndan Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı'ndan Dolandırıcılık Uyarısı

Ticaret Bakanlığı, yurt dışından gelen hızlı kargo ve posta gönderileri üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı. Dolandırıcıların sahte bildirimler ile para talep ettiğini belirten Bakanlık, gelen bilgilerin mutlaka teyit edilmesi gerektiğini vurguladı.

23.11.2024 11:14
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TİCARET Bakanlığı, yurt dışından gelen hızlı kargo ve posta gönderileri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımızca, yurt dışından hızlı kargo ya da posta yoluyla ülkemize gelen gönderilerin, son zamanlarda dolandırıcılık faaliyetlerine konu edildiği tespit edilmiştir. Dolandırıcılarca; e-posta, telefon araması, mesaj ve diğer haberleşme araçları kullanılarak 'Gümrükte gönderiniz var', 'Gönderiniz gümrükte takıldı', 'Gönderinizin içeriğinde yasa dışı madde tespit edildiğinden hakkınızda yasal işlem yapılacaktır', 'Kargonuz teslim edilemediğinden teslimi için ek ücret ödenmesi gerekmektedir' gibi ifadeler kullanılarak, yapılan sahte ve aldatıcı bildirimlerle vatandaşlarımıza hesap numaraları ya da web sitesi linkleri gönderilmekte ve para yatırmaları talep edilebilmektedir. Bu nedenle, vatandaşlarımıza gelen bu tarz bildirimlere ait bilgilerin teyit edilmesi hayati önem taşımaktadır. Posta ve hızlı kargo işlemlerinde, Ticaret Bakanlığımız birimleri ile Ticaret Bakanlığımız gümrük idareleri vatandaşlara e-posta, telefon araması ya da mesaj yoluyla bir bildirimde bulunmamakta, herhangi bir hesap numarası ya da web sitesi linki yoluyla ödeme talep etmemektedir" denildi.

Açıklamada posta ve hızlı kargo işlemlerine konu olabilecek e-ticaret alışverişlerine ilişkin Ticaret Bakanlığı'nca yetkilendirilen hızlı kargo firması ya da posta idaresinden gelen bildirimlerin doğruluğunun teyidinin büyük önem arz ettiği kaydedilerek, "Ticaret Bakanlığımızca yapılan yeni düzenleme ile vatandaşlarımıza posta ve hızlı kargo işlemlerine konu olabilecek e-ticaret alışverişleri ile alakalı olarak, posta işletmesi ve hızlı kargo firmalarınca gönderilecek bildirimlerde yeknesaklık sağlanarak, her bir işlem özelinde vatandaşlarımıza yapılacak bildirim formatı oluşturulmuştur. Aynı düzenlemede, Ticaret Bakanlığımızca yetkilendirilen ve bu bildirimleri yapmakla yükümlü olan posta işletmesi ve hızlı kargo firmalarına ait olan iletişim bilgilerinin Ticaret Bakanlığımız resmi web sayfasında duyurulacağı kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu amaçla hazırlanan 'https://ggm.ticaret.gov.tr/istatistikler/istatistikler' linkinde yer alan listeden, vatandaşlarımıza yapılan bildirimlerin ilgili hızlı kargo firması ya da posta idaresinin kurumsal e-posta adresi ya da telefon numarasından yapılıp yapılmadığı, bildirim içerikleri ile birlikte kontrol edilebilmektedir. Sahte ve aldatıcı bildirimlerle mücadele noktasında Ticaret Bakanlığımız çalışmaları son hızla devam etmekte, vatandaşlarımızın güvenliği ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için her türlü önlem alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığı'ndan Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

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