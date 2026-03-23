Ticaret Bakanlığı\'ndan Ekmeğin Fiyatı Açıklaması

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan 'Ankara'da bayat ekmek 6 liradan satılıyor' yönündeki paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığımızca konu hızla incelenmiştir. Habere konu işletmede; 6 liradan satıldığı belirtilen ekmeklerin bayat değil, bir gün önce üretilmiş ekmekler olduğu, işletmede iki günlük ekmek bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu ekmeklerin genellikle besiciler ve mandıracılar tarafından düşük bedelle alındığı, normal satışa sunulan ekmeklerin ise belirlenen resmi tarifeye uygun şekilde 15 TL'den satıldığı anlaşılmıştır. Kamuoyunda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek paylaşımlara karşı vatandaşlarımızın resmi açıklamaları dikkate almaları önem taşımaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızı ilgilendiren her konuda gerekli incelemeleri yapmaya ve doğru bilgiyi kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" denildi.