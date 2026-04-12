Ticaret Bakanlığı\'ndan Manipülasyon Açıklaması

TİCARET Bakanlığı, Bursa'da bir üreticiye ait biberlerin hayvanlara yem olarak verilmesine ilişkin görüntülerin, eski tarihli olduğunu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir manipülasyon girişimi olduğunu duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları tarafından, bir üreticiye ait biberlerin hayvanlara yem olarak verilmesine ilişkin görüntülerin, sanki yeni yaşanmış bir olaymış gibi dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu görüntüler 2025 yılı Ağustos ayında meydana gelen bir olaya ait olup, 7 Ağustos 2025 tarihinde Ticaret Bakanlığımızca derhal inceleme ve denetim süreci başlatılmış, Bursa Ticaret İl Müdürlüğümüzce yapılan yerinde incelemeler neticesinde olayın tüm yönleriyle araştırılması sağlanmış ve konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Bugün söz konusu görüntülerin, eski tarihli olmasına rağmen yeni yaşanıyormuş izlenimi oluşturacak şekilde kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulması, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir manipülasyon girişimidir. Ayrıca söz konusu görüntülerin, eski tarihli olmasına ve yalnızca hayvanların beslenmesi amacıyla gerçekleştirilen bir uygulamaya ilişkin olmasına rağmen, üretici ile tüketici arasında bir sorun varmış izlenimi oluşturacak şekilde kışkırtıcı bir amaç ve dille dolaşıma sokulması; açıkça gerçek dışı ve kışkırtıcı nitelikte bir yalan haber yayımıdır" denildi.

'ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI'

Açıklamanın devamında, "Kamuoyunu yanıltıcı, çarpıtılmış ve maksatlı içeriklerle halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeye yönelik paylaşımlar ile yalan haber yayılması, ilgili mevzuat kapsamında suç teşkil etmekte olup, bu tür paylaşımları yapan ve yayan kişi ve hesaplar hakkında gerekli hukuki ve cezai süreçler titizlikle yürütülecektir. Bu kapsamda, ilgili 'gerçekten uzak ve maksatlı paylaşımın' yayınını yapan kişi ve kurumlarla ilgili adli süreçler derhal başlatılmıştır, konu ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; yaş sebze ve meyve ticaretinde şeffaflığın sağlanması, usule aykırı uygulamaların kararlılıkla önlenmesi, kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif paylaşımlarla mücadele edilmesi, dürüst üreticilerimizin ve tüketicilerimizin haklarının korunması amacıyla denetim ve hukuki süreçlerimizi kesintisiz ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Gerçek dışı algı operasyonlarına karşı hukuk işlemeye devam edecek; doğru bilgi ve şeffaf ticaret ilkelerinden asla taviz verilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.