Ticaret Bakanlığı'ndan Reklam Düzenlemesi

Bakanlıktan firmalara 'reklam' ayarı

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu: "Ticaret Bakanlığı tarafından abartılı bir reklam varsa bu sitelere doğrudan ceza verilmekte"

"Firmalar reklam konusunda bilgilendirilmeli"

KAYSERİ - Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu; Ticaret Bakanlığı'nın ceza yazdığı internet sitelerini yayımladığını söyleyerek; "Ticaret Bakanlığı tarafından abartılı bir reklam varsa, ispat edilmesi mümkün olmayan ya da bir takım algıyı yanlış şekilde yönlendirecek ifadeler kullanılıyorsa bu sitelere doğrudan ceza verilmekte" dedi.

E ticarete giren firmaların birçoğunun yaptırımları bilmediğini söyleyen Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu; "Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu olarak da geçiyor, birçok siteye cezalar yazdığını yayımladı. Bu dokümanları biz de inceledik ve şunları gördük. Eğer abartılı bir reklam varsa, ispat edilmesi mümkün olmayan ya da bir takım algıyı yanlış şekilde yönlendirecek ifadeler kullanılıyorsa bu sitelere doğrudan ceza verilmektedir. Tabi e ticaretin yaygınlaşması ile birlikte bundan belki 20 yıl önce Türkiye'de e ticaret ile alışveriş yapan insan sayısı yüzde 5-10'larda bile değilken bugün artık yüzde 50'leri geçmiş durumda. Özellikle mobil uygulamalar ve cihazlar üzerinden çok fazla sayıda e ticaret işlemi yapılmakta. Bundan dolayı da bu alandaki düzenlemelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında bu konudaki en büyük sıkıntı sanırım şu; nasıl ki esnafımız ticarete girerken bir takım konuları bilmeden başlıyorsa, e ticarete giren birçok firma da kuralları ya da bu tarz yaptırımları bilmeden başladığı için çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır" dedi.

Topuzoğlu, firmalara ceza yazmaktansa reklam konusunda bilgilendirmeler yapılması gerektiğini kaydederek; "Bu konuda bakanlık yine bir takım kılavuzlar yayımlayabilir. Bilgiyi arttıracak çalışmalar yapabilir. En azından yaptıktan sonra cezalandırmak değil de bu eylemlerin ortaya çıkmasını engellemek hem tüketici açısından hem de satıcı açısından daha faydalı olacaktır. Firmalar reklam vermeden önce bilgilendirilmeli. Öyle ki çok büyük firmalar öyle ki birkaç banka ya da Türkiye'de çok iyi bilinen birçok firma da ceza almış durumda. Yani demek ki onların da gözünden kaçan bazı durumlar olabiliyor ya da bazı konular henüz netleşmediği için haliyle bu cezalar alınabiliyor. O yüzden birincisi reklam verirken dikkatli olmalıyız. İkinci olarak da abartılı ifadeler kullanmaktan kaçınmalıyız. Üçüncü olarak da tüketiciyi yanıltacak ya da yoruma açık her türlü ifadeden kaçınmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.