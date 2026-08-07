Ticaret Bakanlığı Sivas'ta Lisanslı Depoculuğu Görüştü - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı Sivas'ta Lisanslı Depoculuğu Görüştü

Ticaret Bakanlığı Sivas\'ta Lisanslı Depoculuğu Görüştü
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Bakanlık heyeti, Sivas Ticaret Borsası'nda lisanslı depoculuk ve Radar Sistemi'ni ele aldı.

Ticaret Bakanlığı heyeti, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Karakaya'yı ziyaret ederek lisanslı depoculuk sektörü ve "Lisanslı Depo Radar Sistemi Uygulaması" hakkında istişarelerde bulundu.

Sivas Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Lisanslı Depoculuk Denetim Daire Başkanı Tuğrul Kaynarca, Ticaret İl Müdürü Ferhat Erdil ve Anadolu Lisanslı Depocular Derneği (ALDER) Başkanı Mahmut Güzel, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Karakaya'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Lisanslı Depo Radar Sistemi Uygulaması, bölge ticareti, lisanslı depoculuk sektörünün mevcut durumu ve sektöre ivme kazandıracak stratejik projeler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, veriye dayalı denetim ve şeffaflık sağlayan Radar Sistemi'nin sektöre getireceği yenilikler değerlendirilirken, Sivas ve çevresindeki depoculuk kapasitesinin artırılması, üreticilerin ve tüccarların bu sistemlerden maksimum fayda sağlaması için atılacak adımlar da ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karakaya, "Lisanslı depoculuk, hem bölgemiz hem de ülke tarım ekonomisi için stratejik bir öneme sahip. Bakanlığımızın geliştirdiği Lisanslı Depo Radar Sistemi gibi yenilikçi adımlar, sektördeki güveni ve verimliliği artırmaktadır. Nazik ziyaretleri ve sektörümüzün gelişimine sundukları değerli katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığı Sivas'ta Lisanslı Depoculuğu Görüştü - Son Dakika

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