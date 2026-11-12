Ticaret Bakanlığından kadın kooperatiflerinin perakende pazarlara erişimini güçlendirecek işbirliği - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığından kadın kooperatiflerinin perakende pazarlara erişimini güçlendirecek işbirliği

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Ticaret Bakanlığından kadın kooperatiflerinin perakende pazarlara erişimini güçlendirecek işbirliği
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Ticaret Bakanlığı, kadın emeğinin ekonomik değere dönüştürülmesi, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve kadın kooperatiflerinin pazarlara erişim imkanlarının geliştirilmesi amacıyla özel sektörle işbirliğini sürdürerek Migros Ticaret AŞ ile anlaşma imzaladı.

Ticaret Bakanlığı, kadın emeğinin ekonomik değere dönüştürülmesi, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve kadın kooperatiflerinin pazarlara erişim imkanlarının geliştirilmesi amacıyla özel sektörle işbirliğini sürdürerek Migros Ticaret AŞ ile anlaşma imzaladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlığın, kadın emeğinin ekonomik değere dönüştürülmesi, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve kadın kooperatiflerinin pazarlara erişim imkanlarının geliştirilmesi amacıyla özel sektörle işbirliklerini sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda Bakanlık ile Migros Ticaret AŞ arasında "Kadın Kooperatiflerini Perakende Ticareti ve Mentörlük ile Destekleme Protokolü"nün imzalandığı aktarılan açıklamada, "5 yıl süreyle uygulanacak protokolle ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendiren kooperatiflerin perakende ticaret ekosisteminde daha etkin yer alması, ürünlerinin daha geniş tüketici kitlelerine ulaştırılması ve ticari kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, protokol kapsamında kadın kooperatiflerinin ürünlerinin tanıtımını ve satışını desteklemek üzere Migros mağazalarında özel görünürlük alanlarının oluşturulacağına dikkati çekilerek, Migros'un uygun mağazalarındaki yerel ürün reyonlarında raf alanlarının yüzde 10'unun kadın kooperatifi ürünlerine ayrılacağı bildirildi.

Eğitim ve mentörlük desteği verilecek

İşbirliğinin, yalnızca ürünlerin perakende satış kanallarına erişimiyle sınırlı kalmayacağı vurgulanan açıklamada, kadın kooperatiflerinin üretimden pazarlamaya uzanan süreçlerde kurumsal ve ticari yetkinliklerini geliştirmeleri amacıyla çeşitli eğitim ve gelişim desteklerinin de sunulacağına işaret edildi.

Açıklamada, bu doğrultuda kooperatiflere, ürün güvenliği ve kalite yönetimi, pazarlama ve markalaşma, perakende kanallarına ürün hazırlama, ticari ve finansal okuryazarlık alanlarında çevrim içi ve yüz yüze eğitim ve mentörlük desteği verileceğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık olarak kadın kooperatiflerinin üretim ve pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesini, ürünlerinin daha geniş pazarlara ulaştırılmasını ve ekonomik hayatta daha güçlü bir konuma gelmelerini öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Migros ile hayata geçirilen bu işbirliğiyle kadın kooperatiflerinin sürdürülebilir ticari yapılara kavuşmalarına, rekabet güçlerini artırmalarına ve perakende ticaret ekosisteminde daha güçlü şekilde yer almalarına katkı sağlanması hedefleniyor. Bakanlığımız, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla, kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması ve kooperatifçilik ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla kamu ve özel sektör işbirliklerini geliştirmeye devam edecek olup, bu hedeflere katkı sunmak isteyen tüm perakende ticaret firmalarını kadın kooperatiflerimizle işbirliği yapmaya davet etmektedir."

Kaynak: AA
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