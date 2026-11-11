Ticaret satış hacmi eylülde yıllık yüzde 5,6 azaldı, perakende yüzde 7,7 arttı - Son Dakika
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Ticaret satış hacmi eylülde yıllık yüzde 5,6 azaldı, perakende yüzde 7,7 arttı

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Ticaret satış hacmi eylülde yıllık yüzde 5,6 azaldı, perakende yüzde 7,7 arttı
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TÜİK'in açıkladığı eylül verilerine göre ticaret satış hacmi yıllık yüzde 5,6 düşüş gösterdi. Perakende ticaret satış hacmi aynı ayda yüzde 7,7 artarken toptan ticaret satış hacmi yüzde 10,9 azaldı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ticaret satış hacmi haziranda yıllık bazda yüzde 5,6 azalırken, perakende satış hacmi yıllık yüzde 7,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı ticaret satış hacim ve ciro endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ticaret satış hacmi (2021=100) 2026 yılı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,6, toptan ticaret satış hacmi yüzde 10,9 azalırken perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 7,7 arttı.

AYLIK DEĞİŞİMLER

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2026 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,2 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,3 azaldı.

Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,1 arttı.

Kaynak: ANKA
Türkiye İstatistik KurumuEkonomiGüncelEylülSon Dakika

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