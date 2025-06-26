Ticaret ve Yatırımlar İçin Ömer Bolat'ın Temasları

6 Nisan 1920

1- Bakan Bolat'ın Rusya temaslarında ticaretten yatırıma birçok konu masaya yatırılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

"Ticaret hacmi hedefine hızlı ve dengeli bir şekilde ulaşılması amacıyla ticaret, gümrükler, yatırımlar, enerji, ulaştırma, tarım, standardizasyon, akreditasyon, çevre ve iklim değişikliği gibi birçok alanda ilişkilerin ilerletilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştireceğiz"

(Mert Davut/Ankara)

2- Milli teknoloji ürünü NATO tatbikatından başarıyla çıktı

ULAK Haberleşme tarafından geliştirilen milli ağ teknolojisi SD-WAN'ın yeni versiyonu, NATO'nun düzenlediği ve dünyanın en geniş kapsamlı teknoloji entegrasyon tatbikatı olarak öne çıkan CWIX25'te test edildi

SD-WAN, tatbikat boyunca operasyonel gereksinimlerle uyumlu biçimde görev yaptı, hem güvenlik hem birlikte çalışabilirlik açısından değerlendirildiği 93 testi başarıyla tamamladı

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kripto para borsaları için son tarih 30 Haziran

Sermaye Piyasası Kurulunun hazırladığı, kripto para borsalarının kuruluş ve faaliyetlerine odaklanılan ikincil düzenlemelerdeki maddelerin büyük bir kısmı, 30 Haziran'da yürürlüğe giriyor

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Türkiye'de faaliyette bulunabilmesi için de söz konusu tarihe kadar başvuru yapma zorunluluğu bulunuyor

(Mertkan Oruç/Ankara)

4- İstanbul'daki havalimanlarında 5 aydaki yolcu sayısı 50 milyona yaklaştı

Bu yıl ocak-mayıs döneminde İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarını 49 milyon 954 bin 750 kişi kullandı

Yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl 2 milyon 502 bin 270 arttı

(Kenan Irtak/İstanbul)

5- BM raportörüne göre İsrail'in saldırdığı Gazze'de sağlık hakkından söz etmek mümkün değil

BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng:

"Hem sağlık tesislerine erişim hem de sağlığın temel belirleyici unsurları ilk günden bu yana saldırıya uğruyor. Durum daha da kötüye gidiyor"

"(Gazze konusunda) Küresel topluma sessizliğin diplomasi olmadığını hatırlatmak istiyorum. Toplumun her kesiminden bu kadar yüksek sesle sessizliğin duyulduğu bir an hiç olmamıştı"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- KORUMACILIĞIN YENİDEN YÜKSELİŞİ - Trump'ın ikinci döneminde "merkantilizm" yeniden doğuyor

2025 yılından itibaren küresel ekonomik sistemde merkantilist politikaların yeniden yükselişe geçtiği gözlemlenirken, ABD'nin uygulamaya koyduğu yüksek gümrük tarifeleri ve diğer ülkelerin misillemeleri, serbest ticaretin, yerini korumacılığa bırakmasına neden oluyor

Rabobank Küresel Stratejisti Michael Every: "Merkantilizm geri döndü. Yeni versiyonu gümüş veya altın biriktirmeye değil, ulusal üretim gücüne odaklanıyor ve bu durum giderek gelişiyor"

(Ali Canberk Özbuğutu-Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

7- Kripto para piyasası Trump'ın ikinci başkanlık döneminde rüzgarı arkasına aldı

ABD Başkanı Donald Trump, ilk başkanlık döneminde kripto para piyasasına sıcak bakmazken, ikinci başkanlık döneminde yaptığı açıklamalarla ve attığı adımlarla kripto para piyasasında işlem gören yatırım araçlarına ilginin artmasını sağladı

Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Stratejisti Uraz Çay: "Naçizane görüşüm burada Cumhuriyetçi parti ajandasının daha çok rol oynaması. Hem yeni teknolojilere ajandanın sıcak yaklaşımı hem de klasik finans-modern finans arasındaki köprüde stablecoinlerin önemini anlamaları bence sadece Trump'ın düşüncelerine kıyasla büyük resmi oluşturan etkenler"

(Bahar Yakar-Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

8- Rusya'nın "Davos'u" SPIEF'in gündeminde yüksek faiz ve güçlü ruble vardı

Rusya'nın en önemli etkinlikleri arasında gösterilen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda toplam 6,3 trilyon ruble değerinde, 1060 anlaşma imzalandı

Bahreyn'in misafir ülke olarak katıldığı foruma, Asya ve Afrika'dan üst düzey devlet yetkilileri katılım gösterdi

(Emre Gürkan Abay/St. Petersburg)

9- Algoritma tuzağıyla sanal kumar bağımlılığı artıyor

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç:

"Algoritmalar başlarda insanları yem vererek çekiyorlar. Sonra kapana kapatıyorlar. Durumun farkına varıldığında maalesef bağımlılık ortaya çıkmış oluyor"

"Bu sene kumar bağımlılığı bütün bağımlılıkları geçti. Kumar bağımlılığından dolayı bütün Türkiye'de çok fazla insan bize başvuru yapıyor"

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

10- Yumuktepe Höyüğü'nde Erken Tunç Çağı'na ait yeni bulgulara ulaşıldı

Farklı uygarlıklara ev sahipliği yaptığı için "Medeniyetler Beşiği" olarak da anılan Mersin'in Toroslar ilçesindeki höyükte 31. dönem arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor

Koordinatör Kazı Başkanı Doç. Dr. Burhan Ulaş: "Erken Tunç Çağı'na ait bir yapı katı tespit ettik. Bu yapı katında at nalı şeklinde ocak ile siloya ulaştık. Aynı zamanda alanda kırık öğütme taşları, buğday, mercimek ve menengiç gibi bazı tarımsal ürünler bulduk"

(Serkan Avci/Mersin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Engelli dalış rekortmeni, turistlere Türkiye'nin su altı güzelliklerini tanıtıyor

Dünya değişken ağırlıklı serbest dalış rekorunun sahibi Ufuk Koçak, Antalya'nın Kaş ilçesinde turistlere dalış eğitimi veriyor

Koçak: "Bu topraklarda yaşadığımız için çok şanslıyız. Su altı da dağlar da çok güzel. Bu güzellikleri tanıtmak için Kaş'ta eğitmenlik yapıyorum"

(Süleyman Elçin-Talip Demirci/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Göz hastalıkları yazın havuz ve deniz aktiviteleriyle artıyor

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Betül İlkay Sezgin Akçay: "Kontakt lensin suyla teması, korneada kalıcı görme kaybına yol açabilecek keratit riskini artırır

"Uzun süre UV ışınlarına maruz kalmak, pterjiyum, katarakt ve retina hasarı gibi kalıcı rahatsızlıklara neden olabilir"

Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Seda Liman Uzun: "Klimalı ortamlarda uzun süre kalmayın, ortamı nemli tutun. Ekran karşısında düzenli aralıklarla mola verin. Gözlerinizi ovuşturmayın, kişisel hijyen kurallarına dikkat edin"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

13- Fransa Ligue 1'den düşürülen kulüpler

Ligue 1 tarihinde 7 şampiyonluğu bulunan Olimpik Lyon'un mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle Ligue 2'ye düşürülmesi, tarihte benzer olayları akıllara getirdi

Fransa'nın en üst liginde 9 kez şampiyon olan Olimpik Marsilya'nın şike ve yolsuzluk nedeniyle 1992-1993 sezonunda şampiyonluğu elinden alınmış ve Ligue 2'ye düşürülmüştü

Ligue 1'de 6 şampiyonluğu olan Bordeaux'ya 2021-2022 sezonu sonunda finansal nedenlerden dolayı ligden düşürülme cezası verilmiş, daha sonra da finansal olarak zor bir dönemden geçen kulüp, 2023-2024 sezonu sonunda Ligue 2'deyken bir kez daha ligden düşürülme cezası almıştı

(Fatih Erel/İstanbul)

14- Kaykay sporuna gençlerin ilgisi artıyor

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız:

"Federasyon olarak kısa sürede 123 kulüp ve 2 bin 900 sporcuya ulaştık. Bu durum bizim için oldukça sevindirici ve motivasyon kaynağı. Bu, kaykay sporunun ülkemizdeki popülaritesinin ve gençlerimizin ilgisinin ne kadar hızlı arttığını gösteriyor"

"Son 9 aylık süreçte federasyon olarak toplamda 32 faaliyet gerçekleştirdik"

"Temel hedefimiz, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ederek, bu branşta Türkiye'nin olimpiyatlarda ilk kez yer almasını sağlamak"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Ampute Futbol Milli Takımı, genç ve tecrübeli oyuncularıyla yeni başarılar peşinde

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz: "2009 doğumlu çok üst düzey oyuncularımız var. Ağabeyleriyle başa baş, omuz omuza mücadele edebiliyorlar. Onun için bize gelecek adına ümit veriyor"

Genç futbolculardan Hamza Yusuf Ersen: "Burada çok fazla tecrübeli ağabeylerimiz var. Öğrenebildiğimiz kadar onların tecrübelerini almaya çalışıyoruz"

(Serkan Güner/Kırşehir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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