Ticari Araç Alev Aldı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Y.E.A. idaresindeki 19 AGP 097 plakalı ticari araç, Laçin-Oğuzlar kara yolu mevkisindeki arazi yolunda henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Araçtan inen sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
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