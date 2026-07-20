Ticari Araç Alev Aldı - Son Dakika
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Ticari Araç Alev Aldı

Ticari Araç Alev Aldı
20.07.2026 10:22
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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde seyir halindeki ticari araç alev aldı, kullanılamaz hale geldi.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Y.E.A. idaresindeki 19 AGP 097 plakalı ticari araç, Laçin-Oğuzlar kara yolu mevkisindeki arazi yolunda henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Araçtan inen sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Oğuzlar, İtfaiye, Olaylar, Güncel, Çorum, Son Dakika

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