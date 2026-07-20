New York'ta ICE ve FBI binası önünde saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı

ABD'nin New York kentinde, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile göçmenlik mahkemesinin de bulunduğu 26 Federal Plaza binasının önünde meydana gelen patlama paniğe neden oldu. FBI, olayda kullanılan düzeneğin "yakıcı cihaz" olduğunu doğrularken, bir şüphelinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın New York Ortak Terörle Mücadele Görev Gücü tarafından yürütüldüğünü açıkladı. Olayda en az iki kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

FBI: ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

FBI'ın yaptığı açıklamada, Federal Plaza'nın dış bölümünde yakıcı bir düzeneğin infilak ettiği belirtilerek olayla bağlantılı bir kişinin gözaltına alındığı doğrulandı. Yetkililer, saldırının nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve tüm ihtimallerin değerlendirildiğini bildirdi.

İLK BULGULAR: HAVAİ FİŞEK VE YANICI MADDE ŞÜPHESİ

ABD basınında yer alan ilk bilgilere göre patlamaya, havai fişekler ile yanıcı maddelerden oluşan bir düzenek neden olmuş olabilir. Olayın ardından bölge güvenlik çemberine alınırken itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. İlk incelemelerde ateşli silah kullanıldığına dair bulguya rastlanmadığı aktarıldı.

EN AZ İKİ KİŞİ YARALANDI

Patlama sırasında iki kişinin hafif yaralandığı, yaralıların sağlık ekiplerince tedavi altına alındığı açıklandı. Yetkililer, yaralanmaların hayati tehlike oluşturmadığını belirtirken olay yerindeki incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

ŞÜPHELİNİN ÜZERİNDE AIRSOFT TÜFEKLER BULUNDU

ABD medyasına yansıyan bilgilere göre gözaltına alınan şüphelinin yanında "airsoft" olarak bilinen gerçek silahlara benzeyen tüfekler, havai fişekler ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Bazı haberlerde şüphelinin geçmişte ICE karşıtı eylemlerle ilişkilendirildiği öne sürülürken, yetkililer saldırının motivasyonuna ilişkin resmi bir açıklama yapmadı ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

TERÖRLE MÜCADELE EKİBİ DEVREDE

Olayın ardından FBI New York Ortak Terörle Mücadele Görev Gücü soruşturma başlattı. Federal Plaza çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bazı yollar trafiğe kapatıldı ve vatandaşlardan bölgeden uzak durmaları istendi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve yeni bilgilerin soruşturma ilerledikçe kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.