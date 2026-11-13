Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım'da başlıyor, Ankara'da yoğunluk var - Son Dakika
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Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım'da başlıyor, Ankara'da yoğunluk var

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15 Kasım'da ticari araçlar için başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi Ankara'daki lastik servislerinde yoğunluk yaşanıyor. İşletmeci Arif Yiyit, yarım saatlik işin yoğunluk nedeniyle 1-2 saati bulduğunu, 10 elemana rağmen yetişmediğini söyledi.

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle ve 15 Kasım'da ticari araçlar için başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi lastik servislerinde yoğunluk yaşanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 15 Kasım-15 Nisan döneminde şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlarda kış lastiği kullanılması zorunlu olacak. Özel otomobiller için yasal zorunluluk bulunmasa da güvenli sürüş için kış lastiği kullanılması öneriliyor.

Kış lastikleri, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü koşullarda ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuşu sağlıyor.

Zorunluluk kapsamındaki araçlarına kış lastiği taktırmayanlara para cezası uygulanacak.

"Gün içerisinde yetiştiremediğimiz işler oluyor"

Ankara'da lastik değişimi yapan servisin işletmecisi Arif Yiyit, kış lastiği uygulamasının başlamasına az kaldığını, müşterilerin son günleri beklemesinin yoğunluğa neden olduğunu söyledi.

Yiyit, kış lastiklerinin hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü dönemde kullanılmasının önemini vurgulayarak, bu dönemde lastik stoklarının azalabileceğini ve fiyatların değişebileceğini belirtti.

Sürücülerin lastik değişimini bir an önce yaptırmalarında fayda olduğunu ifade eden Yiyit, "15 Kasım yaklaştığı için yoğunluk arttı. Gün içerisinde yetiştiremediğimiz işler oluyor. Normalde yarım saatte tamamlayacağımız iş, yoğunluk nedeniyle 1-2 saati buluyor. 10 servis elemanımız olmasına rağmen işler yetişmiyor. Tam kadro sabah başlayıp akşama kadar sökme takma ve yeni lastik takma işine devam ediyoruz." diye konuştu.

"Müşterilerimiz yoğunluğa kalmadan randevularını alarak lastiğini taktırmalı"

Lastikçi Ömer Yiyit, iş yoğunluğu nedeniyle satış alanını bırakıp sahada çalışmaya başladığını, müşterilerin lastik değişimini son günlere bırakmasının yoğunluğa yol açtığını dile getirdi.

İşletmeci Ali Yılmaz da lastik değişimlerinde yoğunluğun had safhada olduğunu belirterek, "Müşterilerimiz yoğunluğa kalmadan bir an önce randevularını alarak gelip lastiklerini rahat rahat taktırmalı." diye konuştu.

Sürücü Hayati Keskin, yaklaşık 4 saattir beklediğini dile getirerek, lastiklerini değiştirecek sürücülere sabah erken saatlerde gelmelerini tavsiye etti.

Kaynak: AA
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