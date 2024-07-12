Ticari Süt İşletmeleri Tarafından Toplanan İnek Sütü Miktarı Arttı - Son Dakika
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Ticari Süt İşletmeleri Tarafından Toplanan İnek Sütü Miktarı Arttı

TÜİK verilerine göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Mayıs ayında inek peyniri üretimi yüzde 0,1, ayran üretimi yüzde 12,4, yoğurt üretimi yüzde 5,4, içme sütü üretimi yüzde 4,6, tereyağı üretimi yüzde 3,5 arttı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı ise bir önceki aydan yüzde 5,6 oranında artarak 1 milyon 14 bin 789 ton oldu.

12.07.2024 10:30
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(ANKARA) - TÜİK verilerine göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı.

TÜİK, mayıs ayına ait süt ve süt ürünleri üretimi verilerini yayınladı.

Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı, ocak-mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 arttı.

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 0,1, ayran üretimi yüzde 12,4, yoğurt üretimi yüzde 5,4, içme sütü üretimi yüzde 4,6, tereyağı üretimi yüzde 3,5 arttı. Ocak-mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 7,0, ayran üretimi yüzde 16,0, yoğurt üretimi yüzde 10,0, içme sütü üretimi yüzde 3,9, tereyağı üretimi yüzde 14,1 arttı.

Bir önceki ay 961 bin 156 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı mayıs ayında yüzde 5,6 oranında artarak 1 milyon 14 bin 789 ton oldu.

Bir önceki ay 132 bin 422 ton olan içme sütü üretimi mayıs ayında yüzde 8,9 oranında azalarak 120 bin 652 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

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