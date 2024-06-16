Tiflis Cuma Camisi'nde Müslümanlar Kurban Bayramı namazını kıldı - Son Dakika
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Tiflis Cuma Camisi'nde Müslümanlar Kurban Bayramı namazını kıldı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Müslümanlar, Tiflis Cuma Camisi'nde Kurban Bayramı namazını kıldı. Türkiye, Azerbaycan ve çeşitli ülkelerden gelen Müslümanlar, camiyi doldurarak bayram namazını kıldı. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, namaz öncesinde bir konuşma yaparak herkesin bayramını kutladı ve barışın hakim olmasını diledi. Camide vaaz veren Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl ve İmam Şirhan Çobanov, bayram namazını yönetti. Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov da namazı kıldırdıktan sonra cemaatle bayramlaştı.

16.06.2024 08:25
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Müslümanlar, Tiflis Cuma Camisi'nde Kurban Bayramı namazını kıldı.

Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan ile çeşitli ülkelerden Müslümanlar, sabah erken saatlerde bayram namazı için çift mihraplı camiyi ve önündeki sokağı doldurdu.

Namazdan önce konuşma yapan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, herkesin bayramını kutladı.

Kurban Bayramı'nın huzur ve sağlık getirmesini dileyen Orbay, "Başta Gazze'deki masum halk olmak üzere tüm dünyada bu bayram vesilesi ile barışın hakim olmasını canıgönülden yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl ile Tiflis Cuma Camisi İmamı Şirhan Çobanov, camide vaaz verdi.

Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov da bayram namazını kıldırdı.

Cemaat, namazın ardından bayramlaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tiflis Cuma Camisi'nde Müslümanlar Kurban Bayramı namazını kıldı - Son Dakika

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