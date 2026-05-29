Tiflis'te Kurban Bayramı Kutlandı

29.05.2026 19:57
Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı'nın ev sahipliğindeki program, Büyükelçilik binasında yapıldı.

Akşam saatlerindeki bayramlaşmada, Büyükelçilik çalışanları, yabancı ülkelerin misyon temsilcileri, Müslüman din adamları, bayram dolayısıyla Gürcistan'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yetkilileri, Tiflis'te yaşayan Türk vatandaşları, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Arı, burada yaptığı konuşmada, Gürcistan'da yaklaşık 2 ay önce göreve başladığını belirterek, buradaki Türk vatandaşlarıyla ilk kez Kurban Bayramı'nı kutladığını söyledi.

Buradaki Türk toplumu ve farklı ülkelerin Tiflis büyükelçileriyle Kurban Bayramı'nı kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Arı, "Bu bayram vesilesiyle bir araya gelmiş olmaktan gerçekten onur duyuyorum." dedi.

Arı, Büyükelçilikte her yıl Kurban Bayramı'nın vatandaşlarla kutlanmasının bir gelenek haline geldiğini ve bunu sürdüreceklerini dile getirerek, herkesin bayramını tebrik etti.

Büyükelçi Arı'nın konuşmasının ardından davetlilere yemek ikram edildi.

Kaynak: AA

