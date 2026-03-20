Tiflis\'te Ramazan Bayramı Namazı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Cuma Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı eda edildi.

Tiflis'te yaşayan, ülkenin farklı bölgelerinden ya da yurt dışından turist olarak gelen Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla çift mihraplı Tiflis Cuma Camisi'ni doldurdu.

Kalabalık dolayısıyla camide yer bulamayan çok sayıda kişi, namazını caminin önündeki sokağa serdikleri seccadelerin üzerinde kıldı.

Tiflis Cuma Camisi'ndeki bayram namazını, Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov kıldırdı.

Etibar Eminov, burada verdiği vaazda, ramazan ayı ve orucun önemini vurgulayarak, Müslümanlara birlik içinde olmaya çağrısında bulundu.

Tüm Gürcistan Müslümanları İdaresi olarak ülkede önemli faaliyetler sürdürdüklerini belirten Eminov, ülkedeki Müslüman toplumuna hizmet etmeyi sürdürdüklerini söyledi.