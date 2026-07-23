Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir şahsın silahla ateş açması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tiflis'te bir şahsın sokaktaki 4 kişiye silahla ateş açtığı belirtildi.
Olayda 4 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, "4 yaralı da tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı ama yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 kişi hastanede hayatını kaybetti." bilgisi paylaşıldı.
Ateş eden şahsın polis tarafından gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, "Sanık, gözaltına alınması sırasında kolluk kuvvetlerine silahlı direniş gösterdi." denildi.
Son Dakika › Güncel › Tiflis'te Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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